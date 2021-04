Chris Christie veut toujours être président ⋆ .

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, réfléchit sérieusement à une candidature à l’investiture présidentielle républicaine en 2024, a rapporté Axios mercredi.

Photo par Michele Eve Sandberg / Corbis / .

Christie était considéré comme un favori du GOP au début du cycle électoral de 2016, mais il a quitté la course en février de la même année après que la campagne explosive du candidat de l’époque et du futur président Donald Trump ait volé le tonnerre du parti.

Christie “a dit à ses amis qu’il serait la seule personne dans le domaine 2024 avec une expérience de direction à avoir déjà couru une course présidentielle”, a écrit le média, citant trois personnes proches de l’ancien gouverneur.

«C’est un tir clair sur un rival potentiel, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. [R], qui bénéficie d’un regain de popularité auprès des électeurs républicains pour sa gestion du COVID-19 et son combat avec les médias, mais qui n’a pas encore subi l’examen d’une candidature présidentielle », a noté Axios.

Il a ajouté que Christie se considère comme un candidat redoutable pour affronter le président Joe Biden:

Christie pourrait fonctionner sur une réputation de ténacité qui plaît à la base de Trump moins l’insouciance de l’ancien président, a déclaré une source. Un autre a déclaré qu’il avait un mélange de combativité et de charisme que les républicains recherchaient pour affronter le président Biden et les démocrates. Il a un attrait potentiel pour les cols bleus et les électeurs du centre-droit des banlieues. Et son expérience en tant qu’ancien procureur fédéral pourrait l’aider à se distinguer dans les débats et à se préparer à un concours primaire dans lequel il pourrait y avoir moins de prime sur l’ad-libbing qu’en 2016.

Trump, quant à lui, est resté timide sur ce que sont ses projets potentiels pour 2024. Lundi, il a déclaré au propagandiste de Fox News Sean Hannity que même si son mandat de président était «traumatisant», il appréciait ce poste.

«Ce qui me manque le plus, c’est d’aider les gens. C’est pourquoi je l’ai fait. Regardez, cela a été très traumatisant. J’ai eu une belle vie, une bonne compagnie, de bonnes affaires, pas de problèmes et maintenant tout ce que je fais, c’est que les gens vous poursuivent. C’est vicieux, c’est horrible mais tu sais quoi? J’ai adoré le faire parce que j’aidais les gens. Et je les ai aidés plus que n’importe quel président », a proclamé Trump.

