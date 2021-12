Chris Cillizza de CNN auditionne déjà les remplaçants de Biden 2024

Que dit-on d’un président démocrate quand, moins d’un an après le début de son mandat, un commentateur libéral cherche déjà autour de lui ses éventuels remplaçants lors de la prochaine élection présidentielle ?

Ce fut le cas avec le handicapeur politique de CNN Chris Cillizza, qui a agité lundi le pot de spéculation en examinant ceux qui pourraient remplacer Joe Biden en 2024. La liste de remplacement de Biden de Cillizza est apparue dans son fantasme de recherche d’étoiles risible, « 11 démocrates qui pourraient remplacer Joe Biden en 2024.

Combinez l’âge du président Joe Biden (il aura 82 ans peu de temps après les élections de 2024) et ses luttes politiques en cours (il est embourbé dans la quarantaine dans l’approbation d’un emploi) et vous obtenez ceci : une série d’histoires examinant si Biden se présente à nouveau et, si non, qui pourrait prendre sa place.

Pas exactement un vote de confiance en Biden par Cillizza. Cependant, les éventuels remplaçants démocrates qu’il mentionne manquent également.

Kamala Harris: Elle a sans aucun doute lutté en tant que vice-présidente, mais elle est toujours la démocrate la plus susceptible de ne pas être nommée Biden pour devenir la candidate démocrate en 2024.

Malgré le fait que Joe Biden et sa femme la méprisent désormais tous les deux de toute évidence ? Et n’oubliez pas que la popularité du Border Czar raté auprès du public est encore plus faible que celle de Biden.

Pete Buttigieg : Le candidat le plus naturellement talentueux du domaine 2024, « Le maire Pete » a également été au premier plan en vendant la facture d’infrastructure de Biden.

« Candidat le plus naturellement talentueux dans le domaine 2024. » Sur quelle planète vit Cillizza ? Le maire Pete est notre secrétaire aux transports le plus connu parce qu’il est si inepte qu’il est devenu MIA pendant des semaines alors que les pires crises de la chaîne d’approvisionnement de l’histoire de notre pays se sont accumulées.

Tant que vous ne faites qu’énumérer les perdants du dernier cycle, Cillizza comprenait les sénateurs Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, dont l’approbation conjointe par le New York Times ne comptait précisément pour rien.

Le reste des candidats sur la liste des candidats 2024 de Cillizza vous fait juste vous gratter la tête avec émerveillement. Rien que les gouverneurs sur la liste donnent envie de haleter avant d’éclater de rire. Il y a Gretchen Whitmer (approuvée par les 12 informateurs du FBI dans son cas d’enlèvement présumé ?), Phil Murphy (qui a à peine remporté ce qui était censé être une victoire facile pour la réélection dans le New Jersey) et JB Pritzker (d’un État classé comme un des pires pour faire des affaires.)

Même un éventuel futur gouverneur sur la liste des remplaçants de Biden de Cillizza est tout à fait risible : Stacey Abrams.