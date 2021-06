Chris Cillizza de CNN essaie de donner à Rand Paul une leçon d’histoire des États-Unis, le regrette probablement maintenant – RedState ⋆ .

Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles nous ne devrions jamais accepter les conférences de CNN, et définir ce qu’est et n’est pas ce pays en fait certainement partie.

Chris Cillizza, rédacteur en chef de CNN, qui a déclaré une fois tristement célèbre que « les journalistes ne soutiennent pas un camp. Période”, est apparemment devenu faux après que le sénateur Rand Paul (R-Ky.) a déclaré au New York Times dans un article de lundi sur la façon dont les républicains “haussent les épaules” face aux “avertissements de démocratie en péril” que “l’idée de démocratie et de majorité la règle est vraiment ce qui va à l’encontre de notre histoire et de ce que le pays représente.

De plus, Paul a déclaré : « Les lois Jim Crow sont issues de la démocratie. C’est ce que vous obtenez lorsqu’une majorité ignore les droits des autres.

Il n’y avait rien de mal, zéro, nada, avec ce que Paul a dit au Times. Mais parce que tout est stupide, Cillizza a répondu avec ce tweet clickbait qui, pour les ignorants qui non seulement ne savent pas ce que signifie “démocratie”, mais qui ne savent pas non plus que les États-Unis ne sont pas une démocratie, donne l’impression que Paul est contre tout le monde avoir une voix à table :

Rand Paul n’est pas un grand fan de, euh, démocratie ?https://t.co/7ECnwTLpxV – Chris Cillizza (@ChrisCillizza) 14 juin 2021

Sauf que, eh bien, il n’est pas fan de « démocratie » pour une raison, mec :

Chris Cillizza n’est pas un grand fan de, euh, l’intention des Framers. https://t.co/DqR5VSLF56 – Lac Bum (@dustopian) 14 juin 2021

Bien. Nous sommes une forme de gouvernement républicain (petit r), pas une démocratie. Je souhaite que plus de gens comprennent cela et parlent précisément de cela au lieu de lancer le terme démocratie, comme vous l’êtes, Chris. C’est une de mes bêtes noires. #démocratie #république Faites la différence. https://t.co/JeyYKBIBrv – Michael D. Brown (@MichaelBrownUSA) 14 juin 2021

Avez-vous déjà lu les Federalist Papers, bub? https://t.co/B0fvB9414T – Phineas Fahrquar (@irishspy) 14 juin 2021

De The Federalist Papers No. 10 (quelqu’un doit tout lire) pic.twitter.com/cMo4zGlqeO – Mike Glenn (@ilude) 14 juin 2021

Ce qui est amusant, c’est que si vous lisez l’article en question, Cillizza admet à contrecœur que Paul a techniquement raison avant de tenter une petite leçon sur ce que Paul a supposément mal.

Il a terminé avec ces deux paragraphes, pensant peut-être qu’il allait vraiment frapper un coup de circuit :

Trois choses ont toujours été vraies pour Paul : 1) Il est absolument convaincu qu’il est plus intelligent que n’importe qui d’autre, 2) Il a tendance à penser et à parler en termes théoriques généraux sans tenir compte des expériences vécues et 3) Il aime créer la controverse via le trolling. Lorsque ces trois traits de caractère se combinent, vous obtenez des moments comme celui-ci de Paul. Des moments où il sonne plus comme un étudiant dans une session de riff de fin de soirée sur « Democracy in America » d’Alexis de Tocqueville et beaucoup moins comme un sénateur des États-Unis.

Trois choses ont toujours été vraies pour Cillizza : 1) Il pense toujours que les républicains se trompent dangereusement et critique rarement les démocrates alors qu’ils ont réellement tort (ce qui est souvent le cas), 2) Il a tendance à penser et à parler en utilisant des points de discussion démocrates standard sans tenir compte de la parties de l’histoire des États-Unis qui ne conviennent pas à ses arguments, et 3) Il aime prétendre qu’il est plus intelligent que tout le monde dans la salle.

Lorsque ces trois traits de caractère se combinent, vous obtenez des moments comme celui-ci de Cillizza. Des moments où il ressemble plus à un porte-parole prétentieux au nom des démocrates du Collège pour l’Amérique et beaucoup moins à un « journaliste » objectif qu’il est censé être.

Là encore, étant donné que son article est sorti quelques heures seulement après celui-ci…

Les sénateurs républicains exprimant ouvertement leur mépris pour la démocratie sont désormais routiniers https://t.co/NjzPTC3aCo – Jonathan Chait (@jonathanchait) 14 juin 2021

… Je pense que je peux reposer mon cas.

