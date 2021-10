Chris Conroy sera l’arbitre principal du premier match des World Series

26/10/2021 à 6h16 CEST

. / Houston

Chris Conroy sera derrière l’assiette ce mardi pour le premier match entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta, l’un des trois arbitres qui débutera dans les World Series avec Dan bellino et Mike muchlinski. Le chef d’équipe, Tom Hallion, sera au départ pour le premier match, Bellino au second, Ted Barrett au troisième, Muchlinksi à gauche et Alphonse Márquez sur la droite. Ron Kulpa il sera l’arbitre de réserve dans le cadre de l’équipe de sept hommes.

Barrett travaillera dans sa cinquième Série mondiale, Marquez dans la quatrième et Hallion et Kulpa dans la seconde. Kulpa devrait être derrière la plaque lors du match 2 de la série des sept meilleurs.

Lorsque les World Series se joueront à Atlanta, Hallion sera derrière la plaque pour le match 3 et Bellino pour le match 4. Barrett sera disponible pour un éventuel cinquième match. Si la série revient à Houston la semaine prochaine, Muchlinski travaillera au plateau pour le match 6 et Marquez pour le match 7. Pat Hoberg et Tim Timmons seront les arbitres dans la salle de replay à New York.