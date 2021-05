Chris Cornell: “ Life, Death & Money ” sera présenté en première sur Reelz ce week-end

le Reelz le réseau câblé a fixé le 9 mai la date de la première “Chris Cornell:” La vie, la mort et l’argent “.

Description officielle de l’épisode avec l’aimable autorisation de Reelz: “Quand icône du rock grunge et ancien JARDIN SONORE chanteur Chris Cornell meurt de suicide au milieu d’une tournée en mai 2017, le monde est complètement pris au dépourvu. Selon Cornelltestament, ses seuls bénéficiaires sont veuve Vicky et leurs deux enfants avec le Cornell la confiance de la famille, mais peu de temps après sa mort prématurée, la première des nombreuses batailles amères entre les domaines ferait surface. Après sa mort, il a été estimé CornellLe domaine valait plus de 60 millions de dollars, y compris des maisons à Rome, Paris et New York, ainsi que des voitures de sport anciennes, des motos personnalisées, 13 prix de la musique, de nombreuses guitares et ce qui deviendrait le point focal de haut niveau d’une bataille immobilière – sept inédits JARDIN SONORE des chansons valant potentiellement des millions de dollars. Alors que le plus gros combat pour l’argent serait entre Vicky et les membres survivants de JARDIN SONORE sur les morceaux inédits du groupe, la querelle originale pour faire la une des journaux implique Cornellpremière femme et ancien manager de Susan Silver, qui va au tribunal pour demander une partie de sa succession à la recherche d’argent pour leur fille Lillianles frais de scolarité de l’université. “

“Chris Cornell:” La vie, la mort et l’argent “ premières le dimanche 9 mai à 21 h HAE / 18 h HAP.

“La vie, la mort et l’argent” est produit par Productions Buck.

Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre de l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’un JARDIN SONORE spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après avoir parlé d’une voix “brouillonne” à sa femme par téléphone. La mort a été qualifiée de suicide.

En décembre 2019, Vicky a intenté une action en justice contre les survivants JARDIN SONORE membres, alléguant que le groupe devait Cornellla succession de centaines de milliers de dollars de redevances impayées et les droits de sept enregistrements inédits réalisés avant la mort du chanteur en mai 2017.

Répondant à Vickyle procès de, Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd a affirmé qu’ils “ne possédaient pas” leur “propre travail de création”, et a allégué que “Vicky Cornell possède les seuls enregistrements multipistes existants du dernier JARDIN SONORE pistes qui incluent Chris Cornellparties instrumentales et voix. Tous les membres du groupe ont travaillé conjointement sur ces derniers morceaux, Vicky revendique désormais la propriété de la finale JARDIN SONORE album.”



