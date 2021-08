Chris Cuomo a aidé à dissimuler le harcèlement sexuel, alors pourquoi a-t-il toujours un travail ? – RedState ⋆ 10z viral

Imaginez un monde où les frères Cuomo sont républicains. Imaginez aussi que Chris Cuomo soit présentateur sur Fox News. Que tout d’hier reste le même, sauf ces deux faits.

Brian Stelter et Oliver Darcy, les journalistes des médias de CNN, seraient partout. MSNBC diffuserait régulièrement des segments appelant Fox News à licencier le jeune Cuomo. Il y aurait des appels incessants au boycott des annonceurs. Tout dans cette situation est comme vous vous en doutez.

Mais, hélas, le moindre Cuomo est un point d’ancrage à CNN. Lui et son frère sont démocrates. Les médias n’appellent pas CNN comme ils le feraient avec Fox News, car CNN joue pour la même équipe qu’eux.

Pour donner le crédit à de nombreux points de vente, malgré un début difficile hier, la plupart des reportages sur le rapport de New York AG sont devenus assez négatifs envers Andrew Cuomo. Le gouverneur de New York en proie au scandale est le sujet du rapport, et c’est assez accablant. Il est accusé de manière crédible de harcèlement sexuel de plusieurs membres du personnel actuels ou anciens, ainsi que d’un soldat de l’État sur ses détails de protection, et les médias semblent en fait le laisser l’avoir plutôt que de le couvrir (comme ils l’ont fait il y a des mois lorsque les accusations commencé à sortir).

Le problème, c’est qu’ils ignorent largement l’éléphant dans la salle : Chris Cuomo, l’animateur d’une émission aux heures de grande écoute sur CNN, a admis avoir conseillé son frère de manière médiatique alors que les accusations affluaient. Le rapport d’AG le confirme, et il est clair maintenant que le meilleur scénario de Chris est que son frère l’a gardé dans l’ignorance de la gravité de certaines d’entre elles. Le pire des cas (et, compte tenu de l’ego dont il fait preuve, le plus probable) est qu’il savait et a aidé son frère à essayer d’aller au-delà ou d’en dissimuler une partie.

Les frères Cuomo sont des hommes privilégiés. Leur père était un gouverneur populaire, ils ont grandi dans ce type de milieu dynastique et ils ont eu accès à l’attention et au pouvoir pendant des années. Lorsque vous avez ce niveau de privilège et d’accès, vous avez tendance à vous croire au-dessus des règles et capable de vous en tirer avec bien plus que les gens du commun qui vous admirent.

Et il est clair que les médias ont admiré l’aîné Cuomo. Il a fait l’objet d’une couverture flatteuse au plus fort de la pandémie de COVID-19, présenté comme l’enfant d’or par rapport à Donald Trump et à une poignée de gouverneurs républicains. Il a obtenu un contrat de livre et un Emmy. Il était le sujet de conversation de la ville et tout le monde l’aimait.

Cela ne devrait donc pas nous surprendre que les médias aient été surpris par les scandales détaillés dans le rapport.

Cette conférence de presse et le rapport sont bien, bien, bien plus détaillés et accablants que beaucoup dans la presse et parmi les agents démocrates s’y attendaient. Ce qui se passe maintenant n’est pas clair – la balle est dans le camp de Heastie. – Maggie Haberman (@maggieNYT) 3 août 2021

Ils étaient tellement amoureux du gars qu’ils ne s’attendaient pas à ce que ce soit si grave. Quiconque a vu les accusations (couplées avec l’arrogance et le mépris absolus pour les vies perdues en raison de sa politique) avec quelque chose de proche de l’objectivité savait que cela allait être mauvais. Mais ils ne l’ont pas fait.

Mais, tout comme ils ont été surpris et choqués par les accusations, ils sont également silencieux sur le comportement du jeune frère. Dans l’état actuel des choses, Chris Cuomo a toujours un travail. Il a ouvert l’émission d’hier soir en ignorant complètement le plus gros fait divers de la journée, attaquant à la place le gouverneur républicain Ron DeSantis de Floride. Il ne dira rien sur son frère – il l’a dit quand les accusations ont commencé à tomber – et il ne répondra à aucune question à ce sujet.

Alors que CNN a adopté une approche résolument pointue et biaisée envers le dernier président, ils aiment toujours se croire de vrais journalistes, objectifs de toutes les manières qui comptent. En tant qu’entreprise, CNN aurait dû réagir immédiatement au rapport, en particulier la confirmation du rôle de Chris dans le conseil à son frère, et l’a suspendu dans l’attente d’un examen. C’est le moins qu’ils auraient pu faire en réponse, et ce serait justifié. Chris Cuomo a joué le jeune frère adorable en train d’aiguiller son frère aîné à l’antenne et s’est moqué non seulement de son émission, mais de la mission du réseau de tenir les puissants responsables et de rendre compte de l’actualité.

Qu’il soit allé au-delà des singeries à l’antenne et qu’il ait en fait aidé à conseiller son frère sur la façon de surmonter le scandale est pire. Il y a des pages de preuves documentées. Il y a une tonne de témoignages oculaires. Il y a eu un moment dans l’histoire américaine récente où Chris Cuomo s’est soucié de croire ce que les femmes disent, surtout quand cela indique un modèle de comportement.

Comment le journaliste E. Jean Carroll peut-il être balayé comme un autre ? A l’ère de #MeToo et cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit de consensuel à aucun moment ? C’est l’accusation la plus extrême que nous ayons eue contre ce président et elle n’a pratiquement pas eu d’impact sur notre dialogue. pic.twitter.com/dOUOrBC4ms – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 25 juin 2019

Mais ce n’est pas le cas ici. Chris ne croit pas aux accusations ici, bien qu’il y ait plus de preuves, plus de témoins oculaires et plus de corroboration que tout ce à quoi il fait référence ici. C’est une chose d’avoir le dos de ses frères. C’en est une autre de l’aider à survivre à un scandale majeur de harcèlement sexuel en lui donnant des conseils en matière de relations publiques et en utilisant votre propre plate-forme dans un grand média pour aider à réhabiliter son image.

CNN n’a rien fait et, selon toute vraisemblance, ne fera rien (d’un impact majeur, de toute façon) pour punir Cuomo pour la façon dont il a utilisé le réseau et sa position là-bas. Ils laisseront tout passer, et c’est une autre tache sur leur héritage. Les journalistes des médias, Stelter et Darcy, ne diront rien. Les autres ancres seront tranquilles. Les journalistes ignoreront cette partie de l’histoire. Le réseau le laissera glisser.

Pendant ce temps, le peuple américain perd encore plus confiance dans l’institution du journalisme.