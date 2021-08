Chris Cuomo “a beaucoup à dire” sur le scandale sexuel de son frère .

in

Chris Cuomo “a beaucoup à dire” et “devrait être grillé” sur le scandale de harcèlement sexuel de son frère – mais il est muselé par les hauts gradés de CNN, a déclaré dimanche l’animateur du réseau Brian Stelter.

“Cela a été une énigme pour CNN qui n’a pas de réponse parfaite, pas de solution parfaite”, a déclaré Stelter dans son émission “Sources fiables”.

Chris Cuomo est resté muet à la suite du rapport fulgurant du procureur général de New York accusant le gouverneur Andrew Cuomo d’avoir harcelé sexuellement 11 femmes.

Mais Stelter a clairement indiqué que son collègue restait interdit de discuter de tout ce qui concernait son frère aîné.

“Chris Cuomo a beaucoup à dire, mais pour le moment, il ne peut pas le dire”, a déclaré Stelter. « La direction de CNN lui a clairement fait comprendre deux choses : premièrement, qu’il ne peut pas parler de son frère, Andrew Cuomo, à la télévision, et, deuxièmement, qu’il ne peut plus participer à des séances de stratégie avec les assistants du gouverneur. »

“Donc, si vous vous demandez pourquoi Chris est resté silencieux sur le scandale, c’est pourquoi”, a déclaré Stelter.

Chris Cuomo, qui a pris la semaine à venir probablement pour célébrer son anniversaire, a admis qu’il s’était entretenu avec son frère et les assistants du gouverneur en mai sur la façon de gérer le scandale croissant.

Il n’a pas encore mentionné son frère dans son émission de réseau “Cuomo Prime Time” depuis que le rapport accablant a été publié par le procureur général Tish James.

Andrew Cuomo, quant à lui, est resté hors de la vue du public ces derniers jours après avoir refusé de démissionner – malgré les appels croissants pour qu’il le fasse.

Le gouverneur a nié les allégations.

Le scandale a semé la confusion au sein de la salle de rédaction de CNN, selon un rapport publié vendredi – auquel Stelter a parlé dans son émission.

“Je pense que Chris devrait être interrogé sur tout cela”, a-t-il déclaré dimanche. « Il devrait être grillé comme n’importe qui d’autre. C’est ce que de nombreux membres du personnel de CNN m’ont dit cette semaine.

“La logique de la direction est que tout ce que Chris dira sur les allégations contre son frère sera séparé”, a-t-il déclaré. «Il sera accusé d’avoir utilisé sa plate-forme pour faire tourner sa famille ou il sera accusé d’avoir trahi son frère.

«La logique est qu’il devrait simplement rester en dehors de cela. Il devrait faire le travail que les téléspectateurs veulent qu’il fasse », a ajouté Stetler.

“De plus, CNN est tellement plus gros que n’importe quel présentateur”, a-t-il déclaré. “Ce qui compte le plus, c’est la façon dont CNN, en tant que média mondial, couvre les crimes présumés du gouverneur.”