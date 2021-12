Chris Cuomo accusé de harcèlement sexuel avant son licenciement

Chris Cuomo parle de la démission de son frère, le gouverneur Andrew Cuomo. (CNN/via YouTube)

L’animateur de CNN Chris Cuomo a été accusé de harcèlement sexuel par un ancien collègue la semaine dernière, quelques jours avant qu’il ne soit licencié pour son rôle consistant à conseiller et à protéger son frère d’un scandale connexe au cours de son administration.

Après que le présentateur a été licencié du réseau samedi pour avoir tiré parti des relations avec les médias pour aider son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, à mener une enquête d’État sur son inconduite sexuelle, une allégation distincte contre Chris Cuomo a été révélée.

L’accusateur de Chris Cuomo, qui est anonyme, a déposé la plainte auprès de CNN mercredi via son avocate, Debra Katz.

La cliente de Katz a déclaré dans un communiqué qu’elle estimait qu’elle devait rendre publique après avoir vu le présentateur condamner le harcèlement sexuel à l’antenne tout en aidant son frère à dissimuler ses propres actions dans les coulisses. La femme a déclaré que Chris Cuomo « a joué un rôle actif dans la tentative de salir les femmes » qui ont accusé le gouverneur.

« En entendant l’hypocrisie des propos à l’antenne de Chris Cuomo et dégoûté par ses efforts pour essayer de discréditer ces femmes, mon client a retenu les services d’un avocat pour signaler son inconduite sexuelle grave à CNN », a déclaré l’avocat à CNN.

L’accusateur a travaillé avec Cuomo pendant son séjour à ABC News, a rapporté le New York Post. Cuomo a travaillé chez ABC en tant que présentatrice jusqu’en 2013. La cliente de Katz n’est pas la première femme à accuser Chris Cuomo. En septembre, son ancienne patronne à ABC, la journaliste Shelley Ross, a partagé dans un éditorial du New York Times que la présentatrice lui avait attrapé les fesses en présence de son mari lors d’une fête en 2005.

Un porte-parole de la tête parlante maintenant licenciée a immédiatement réprimandé les accusations, ajoutant qu’elles étaient à l’origine du licenciement de Cuomo. « Si le but de ces accusations fausses et non vérifiées était de voir M. Cuomo puni par CNN, cela pourrait expliquer son licenciement injustifié », a déclaré le porte-parole.

Katz, l’avocat, a également suggéré que le licenciement de Cuomo était le résultat des nouvelles allégations, écrivant dans une déclaration que « CNN a agi rapidement suite à la plainte de mon client et a licencié M. Cuomo ».

Alors que l’hôte a admis précédemment qu’il soutenait de manière informelle son frère alors qu’il faisait face à une enquête pour harcèlement sexuel, des documents publiés mardi ont révélé que l’implication de Chris Cuomo dans l’affaire du gouverneur était plus intime que l’éthique journalistique connue et potentiellement violée. Il a ensuite été mis en probation dans l’attente de l’examen par le réseau des documents du bureau du procureur général de New York.

Après avoir consulté un cabinet d’avocats et les documents, CNN a licencié définitivement Cuomo. Les nouveaux documents ont montré que Chris Cuomo s’est appuyé sur des contacts avec les médias pour glaner des informations sur les accusatrices de son frère ainsi que sur le calendrier de publication de la couverture médiatique qui pourrait envenimer le scandale.

Dans un e-mail de mars dernier publié la semaine dernière, Cuomo a déclaré à Melissa DeRosa, ancienne assistante de son frère, qu’il avait « une piste sur la fille du mariage », faisant référence à une femme qui a déclaré que le gouverneur l’avait touchée de manière inappropriée lors d’un mariage.

