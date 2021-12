Chris Cuomo accusé d’inconduite sexuelle au milieu du licenciement de CNN

CNN aurait appris des allégations d’inconduite sexuelle contre le présentateur Chris Cuomo peu de temps avant de le licencier cette semaine. Cuomo a été retiré du réseau d’information pour son rôle dans l’aide apportée à son frère, le gouverneur Andrew Cuomo, dans ses efforts pour atténuer les retombées de ses propres allégations d’inconduite sexuelle. Cependant, le New York Times a rapporté que les allégations contre Cuomo lui-même étaient également connues à ce moment-là.

La chronologie autour du licenciement de Cuomo s’est brouillée dans certains rapports ce week-end. Cela a commencé lundi lorsque de nouvelles preuves ont été publiées dans l’affaire contre son frère, montrant que Cuomo avait joué un rôle très actif dans la crise des relations publiques. CNN a suspendu Cuomo indéfiniment mardi, affirmant que ces révélations étaient en cours d’examen. Mercredi, CNN aurait reçu un mot d’un éminent avocat en milieu de travail disant qu’elle représentait un client avec une allégation d’inconduite contre Chris Cuomo lui-même.

CNN a licencié Cuomo de manière permanente vendredi et à l’époque, le réseau avait reconnu à la fois le scandale des relations publiques et l’allégation personnelle. Sa déclaration publique se lit comme suit : « Sur la base du rapport que nous avons reçu concernant la conduite de Chris avec la défense de son frère, nous avions des raisons de mettre fin. Lorsque de nouvelles allégations nous sont parvenues cette semaine, nous les avons prises au sérieux et n’avons vu aucune raison de retarder la prise de mesures immédiates. «

Cela a laissé une certaine marge d’interprétation quant à la véritable cause du licenciement de Cuomo ou si les deux infractions étaient pondérées de la même manière. Cuomo aurait fait partie du « groupe soudé de conseillers » de son frère, l’aidant à essayer de contenir les allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui. Cela incluait l’utilisation des vastes contacts médiatiques de Cuomo pour influencer – y compris en gardant un œil sur les journalistes qui travaillaient sur des histoires sur les allégations et pour quels points de vente.

Cuomo aurait même suivi personnellement une piste, estimant que cela pourrait prouver que l’un des accusateurs de son frère mentait. Cela s’est avéré ne pas être le cas. Cuomo a pris d’autres mesures pour « discréditer » certains des accusateurs, ont déclaré des initiés.

Cuomo a répondu à son licenciement par une déclaration publique tard samedi soir. Il disait: « Ce n’est pas comme ça que je veux que mon temps à CNN se termine, mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère. Alors permettez-moi maintenant de dire aussi décevant que cela soit, je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe à Cuomo Prime Time et le travail que nous avons fait en tant qu’émission n°1 de CNN dans la tranche horaire la plus compétitive. Je leur dois tous et ce groupe de personnes spéciales qui ont fait un travail vraiment important me manquera. «