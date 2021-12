Chris Cuomo accusé d’inconduite sexuelle lors de la sortie de CNN

On sait maintenant ce qui a forcé la main de CNN à licencier Chris Cuomo — le gars a été accusé d’inconduite sexuelle cette semaine … c’est comme il était déjà sur la glace mince.

Avocat Debra S. Katz s’est manifesté dimanche pour révéler qu’elle avait été retenue par une femme qui voulait rendre publique une allégation contre l’ex-présentateur … quelque chose qu’elle a apparemment été inspirée à faire après avoir entendu parler de son implication dans le propre scandale de son frère.

NOUVEAU—> déclaration de Debra Katz sur le licenciement de Chris Cuomo par CNN pic.twitter.com/RkmQG6aZgE – Sarah Ellison (@sarahellison) 5 décembre 2021 @sarahellison

Elle dit que pendant que le désordre du gouverneur Cuomo se déroulait en public, Chris est passé à l’antenne pour sa propre émission et a déclaré: « Je me suis toujours très soucié de ces problèmes et profondément. Je voulais juste vous le dire. » Katz ajoute : « En entendant l’hypocrisie des propos à l’antenne de Chris Cuomo et dégoûté par ses efforts pour essayer de discréditer ces femmes, mon client a retenu les services d’un avocat pour signaler à CNN son inconduite sexuelle grave à son encontre. »

Selon le NYT, la femme – qui reste anonyme pour le moment – ​​est une ancienne collègue junior de Chris d’un autre réseau, et ses affirmations n’ont aucun lien avec le gouverneur Cuomo.

Voici mon introduction à @reliablesources, présentant la chronologie des nouvelles de Chris Cuomo cette semaine, et pourquoi il a été licencié samedi soir pic.twitter.com/H6YlBROUQP – Brian Stelter (@brianstelter) 5 décembre 2021 @brianstelter

Katz poursuit en décrivant comment elle a contacté CNN mercredi – deux jours après sa suspension – pour signaler les allégations de son client contre Chris … et vendredi, elle dit qu’elle était déjà en pourparlers avec le réseau pour fournir preuves et rendre la femme disponible pour un entretien avec l’avocat externe de CNN.

Elle termine en disant: « Ma cliente s’est manifestée à ce moment-là parce qu’elle pensait qu’en partageant son histoire et la documentation connexe, elle pourrait aider à protéger d’autres femmes. Elle continuera à coopérer avec l’enquête de CNN sur ses allégations. Compte tenu de la nature de ses allégations, elle souhaite rester anonyme, et nous vous demandons de respecter cette décision. »

Déclaration sur le licenciement de Chris Cuomo de CNN. pic.twitter.com/yKPwYtMznD – CNN Communications (@CNNPR) 4 décembre 2021 @CNNPR

On ne sait pas encore exactement ce que la femme allègue contre Chris, mais son représentant a déclaré que « les allégations apparemment anonymes ne sont pas vraies ». CNN dit qu’ils ont déjà avait une raison de résilier Chris, mais quand ils ont été mis au courant des affirmations de cette femme, ils n’ont vu aucune raison de retarder davantage.