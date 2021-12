Chris Cuomo arrête le Sirius Show pour parler aux flics

https://www.mediaite.com/wp-content/uploads/2021/12/Cuomo-Police.mp3

Chris Cuomo a interrompu son émission de radio Sirius XM jeudi matin pour parler à sa « police de quartier amicale ».

Après le retour de l’émission d’une pause, le producteur de Cuomo a animé l’émission pendant six minutes et demie, expliquant qu’elle ne savait pas où se trouvait Cuomo. Lorsqu’il est revenu dans les airs, il a expliqué qu’il devait parler à des policiers.

« Désolé pour ça, j’ai dû voir ma sympathique police de quartier parce que certaines personnes ne savent pas comment agir », a-t-il déclaré. « Quoi qu’il en soit, donc tout va bien. »

Cuomo n’a pas donné de détails sur l’incident. Il a fait la une des journaux cette semaine après sa suspension indéfinie de CNN, ce qui pourrait expliquer l’attention supplémentaire qu’il a reçue de ses voisins.

Ce ne serait pas la première fois que le pilier de CNN a des problèmes avec un voisin.

En avril 2020, alors que Cuomo était infecté par Covid-19, un cycliste de Long Island l’a confronté pour être à l’extérieur au milieu de sa bataille contre le virus.

« Parfois, il est effrayant et stupide », a déclaré l’homme de 65 ans, qui a demandé à être surnommé David, a déclaré le New York Post. « J’ai juste regardé et j’ai dit : ‘Est-ce que c’est Chris Cuomo ? N’est-il pas censé être mis en quarantaine ?’ »

Cuomo a ensuite critiqué le cycliste sur son programme SiriusXN.

« Je ne veux pas qu’un imbécile, un perdant, un motard à gros pneus puisse s’arrêter et entrer dans mon espace et me raconter des conneries, je ne veux pas l’entendre », a déclaré Cuomo. « Je veux pouvoir te dire d’aller au diable, de fermer ta gueule. »

En août 2019, Cuomo a également eu une dispute avec un homme qui l’a confronté dans un bar de Shelter Island, éclatant contre lui après avoir appelé l’hôte italo-américain « Fredo ».

« Les salopes punk de la droite m’appellent Fredo », a déclaré Cuomo à l’homme, qui a affirmé qu’il pensait que le nom de l’hôte était Fredo. « Je m’appelle Chris Cuomo. Je suis présentateur sur CNN. Fredo vient du Parrain.

« Ils l’utilisent comme une calomnie italienne. L’un de vous italien ? il a continué. « C’est une insulte à vos putains de gens. C’est comme le mot N pour nous.

À un moment donné, Cuomo a dit à l’homme : « Je vais foutre en l’air ta merde. Je vais te jeter en bas de ces escaliers comme un putain de voyou.

L’animateur a été retiré des ondes après que le bureau du procureur général de l’État de New York a révélé à quel point il était impliqué dans l’aide à son frère, alors gouverneur. Andrew Cuomo (D-NY), alors qu’il faisait face à plusieurs allégations d’inconduite sexuelle.

Selon le lot de textes et de transcriptions récemment publié, Cuomo a participé à des séances de stratégie en tant que conseiller de son frère et a même demandé des « informations » sur un rapport sur l’ancien gouverneur avant sa publication.

Mediaite a obtenu la déclaration complète de CNN à ce sujet :

Le bureau du procureur général de New York a publié lundi des transcriptions et des expositions qui jettent un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère. Les documents, dont nous n’avions pas connaissance avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions. Lorsque Chris nous a admis qu’il avait offert des conseils au personnel de son frère, il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement. Mais nous avons également apprécié la position unique dans laquelle il se trouvait et compris son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second. Cependant, ces documents indiquent une plus grande implication dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie.

Le présentateur de CNN en difficulté a publiquement évoqué sa récente suspension pour la première fois lors de l’édition de mercredi de son émission de radio, en disant : « C’est embarrassant. Mais je le comprends.

