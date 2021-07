Chris Cuomo blâme DeSantis pour avoir pris l’Amérique en otage d’une pandémie ⋆ 10z viral

Il est évident que les médias considèrent le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme une menace 2024 ; par conséquent, chaque discussion sur COVID et la variante Delta doit inclure une implication selon laquelle la Floride est une situation particulièrement désastreuse.

Lors de son émission de vendredi, Chris Cuomo de CNN a blâmé la Floride pour les directives révisées du CDC sur les masques, affirmant que le pays était “pris en otage” en raison de la gouvernance anti-science de DeSantis.

Cuomo interviewait l’ancien tsar des tests Adm. Brett Giroir, quand il a demandé:

La question devient une perspective politique, c’est combien de temps permettez-vous à la majorité de ce pays, républicains, démocrates, indépendants, sud, nord, la majorité de chaque groupe et démographie que nous avons, de se faire vacciner, combien de temps leur permettez-vous être pris en otage dans des États, disons, comme la Floride, où vous avez le gouverneur qui dit: ‘oui, je sais que ça éclate, je vais dans l’autre sens, ne Fauci pas ma Floride, pas de mandat de masque, je’ Je laisserai les parents décider. Où ce message va-t-il vous mener ?

Giroir, pour sa part, a refusé de se joindre au dénigrement de DeSantis et a commencé ses remarques en exhortant les gens à se faire vacciner. Comme il l’a fait, cependant, CNN a affiché un graphique à l’écran qui montrait que le taux de cas en Floride avait augmenté de 50% au cours de la semaine dernière.

Le graphique fourni ne mettait pas ces chiffres en contexte. Même si le propre site Web de CNN indique que le taux de cas de 14 jours en Floride a augmenté de 144 %, et que le frère de Cuomo, le gouverneur Andrew Cuomo, à New York, a connu une augmentation similaire de 141 %. Il n’a également fourni aucune information, comparative ou autre, sur les hospitalisations et les décès, qui sont beaucoup plus pertinents que de simples chiffres de cas. Il n’a pas non plus mentionné qu’au 31 juillet, le taux unique de la Floride était de 57,2 %, alors que le taux national est pratiquement identique à 57,4 %. Chris Cuomo a fréquemment attaqué DeSantis tout en ignorant le dossier de son frère.

Bien que Giroir ne se soit pas joint au train de haine DeSantis, il a conclu le segment en approuvant les nouvelles directives du CDC : « Croyez même en tant que personne vaccinée, les niveaux de virus, si vous êtes infecté, sont très élevés et transmettre à d’autres personnes. Les masques fonctionnent 50% du temps pour l’empêcher, 25% du temps pour que vous l’obteniez. Mais c’est quelque chose que nous devons vraiment faire jusqu’à ce que davantage de personnes soient vaccinées. »

