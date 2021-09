Chris Cuomo de CNN reste silencieux sur les allégations d’inconduite sexuelle

L’animateur de CNN Chris Cuomo a été vu par des paparazzis pour la première fois depuis qu’il a été accusé par son ancienne patronne Shelley Ross de harcèlement sexuel dans une lettre publiée dans le New York Times, rapporte Radar Online. À la suite d’accusations selon lesquelles l’animateur de CNN aurait tenté de dissimuler les allégations de harcèlement sexuel de son frère Andrew Cuomo, Chris n’a pas pris le temps de parler avec les paps alors qu’il sautait de sa Tesla dans les Hamptons pour courir et reprendre son vol de retour. à New York pour accueillir son émission aux heures de grande écoute.

Sa femme a été aperçue plus tôt dans la journée dans l’allée de leur maison. Elle a dit aux caméras qu’elle venait de rentrer de la ville pour un enterrement. Cuomo a choisi de ne pas reconnaître les allégations lors de l’épisode de vendredi de son émission.

Dans son article d’opinion pour le Times, l’ancienne productrice exécutive d’ABC et de CBS a détaillé un incident au cours duquel elle prétend que Cuomo était inapproprié avec elle lors d’une fête d’adieu au bureau il y a 16 ans. Elle dit qu’il lui a attrapé les fesses après lui avoir fait un “câlin d’ours” alors qu’ils étaient près de son mari.

“Lorsque M. Cuomo est entré dans le bar de l’Upper West Side, il s’est dirigé vers moi et m’a salué avec une forte étreinte d’ours tout en abaissant une main pour saisir fermement et serrer la joue de ma fesse”, a-t-elle avoué. Elle a ensuite précisé que même si ses actions étaient une “forme de harcèlement sexuel” et un “acte hostile”, elle ne pensait pas que cela avait été fait pour être “de nature sexuelle”. “Je n’ai jamais pensé que le comportement de M. Cuomo était de nature sexuelle”, a-t-elle expliqué. “Qu’il l’ait compris à l’époque ou non, sa forme de harcèlement sexuel était un acte hostile destiné à diminuer et à rabaisser son ancienne patronne devant le personnel.”

Cuomo a répondu par un message au Times. “Comme Shelley le reconnaît, notre interaction n’était pas de nature sexuelle. Cela s’est passé il y a 16 ans dans un cadre public alors qu’elle était cadre supérieur chez ABC”, a-t-il déclaré. « Je me suis excusé auprès d’elle alors, et je le pensais vraiment. CNN n’a pas non plus commenté la situation pour le moment.