Chris Cuomo dit que la suspension de CNN est « embarrassante »

Chris Cuomo de CNN dit qu’il est embarrassé après avoir été suspendu indéfiniment par le réseau mardi à la suite d’une compréhension approfondie par son employeur de son implication dans l’effort de son frère aîné, l’ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo, pour lutter contre les allégations de harcèlement sexuel.

«Ça fait mal de le dire. C’est gênant. Mais je le comprends. Et je comprends pourquoi certaines personnes ressentent ce qu’elles ressentent à propos de ce que j’ai fait. Je me suis excusé dans le passé, et je le pense vraiment », a déclaré mercredi le jeune Cuomo lors de son émission de radio SiriusXM en semaine.

Un porte-parole de CNN a déclaré que la société n’était « pas au courant » des détails de l’implication de Chris Cuomo dans la situation avec son frère et que son comportement « augmente[s] questions sérieuses.

CNN a été informé de l’implication de Cuomo dans la campagne de relations publiques de triage de son frère en mai, mais dit qu’il n’était pas au courant de l’étendue de son implication, qui a été révélée plus tôt cette semaine lorsque le procureur général de New York a publié des documents en rapport avec l’enquête.

Mardi, le réseau a déclaré qu’il « appréciait la position unique dans laquelle il se trouvait et comprenait son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second », mais que « ces documents indiquent un niveau d’implication plus important dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant ».

Cuomo s’est excusé publiquement à plusieurs reprises auprès de ses collègues de CNN pour les avoir placés dans une position compromise. « C’est la dernière chose que je voulais faire, c’était compromettre l’un de mes collègues et faire autre chose que d’aider. Je sais qu’ils ont un processus qu’ils jugent important. Je respecte ce processus, donc je ne vais pas en parler plus que ça », a déclaré Cuomo mercredi.

