Chris Cuomo est silencieux sur son propre scandale de harcèlement sexuel lors d’une émission de CNN suite à la saga de son frère

Le présentateur en difficulté de CNN, Chris Cuomo, s’est abstenu d’aborder son propre scandale de harcèlement sexuel lors de l’émission de vendredi de “Cuomo Prime Time”.

Quelques semaines seulement après que le frère de Cuomo, le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo, a été contraint de démissionner à la suite d’une enquête pour inconduite sexuelle menée par le procureur général de New York Letitia James, l’animateur de télévision libéral a été accusé d’un producteur de télévision vétéran. Shelley Ross a allégué dans un essai invité du New York Times que Chris Cuomo lui avait attrapé la fesse lors d’un événement en 2005 alors qu’ils travaillaient tous les deux pour ABC News.

Ross a même inclus un e-mail que Cuomo lui avait envoyé à l’époque, s’excusant. Cuomo a réitéré ses excuses à son ancien patron dans une déclaration au Times.

Mais malgré son émission utilisant le slogan « Allons-y après », Cuomo ne l’a pas suivi vendredi, gardant ses téléspectateurs dans l’ignorance de son propre comportement inapproprié.

CHRIS CUOMO DE CNN ACCUSÉ D’AVOIR HARCÈLEMENT SEXUELLEMENT UNE PRODUCTRICE À ABC NEWS

Il a cependant pris le temps d’aborder une autre controverse sur ABC News: le chaos sur “The View” après que les co-animateurs Sunny Hostin et Ana Navarro aient été contraints de quitter le plateau pendant l’émission après avoir été testés positifs pour le coronavirus quelques instants avant qu’ils ne le soient. s’apprête à interviewer le vice-président Kamala Harris.

Tout au long de l’année, Cuomo est resté silencieux sur divers développements des scandales qui affligent son frère, qui allaient bien au-delà des allégations d’inconduite sexuelle. Cependant, il a atteint plusieurs points d’ébullition lorsqu’il a été contraint de résoudre les problèmes politiques du gouverneur.

“De toute évidence, je suis au courant de ce qui se passe avec mon frère. Et évidemment, je ne peux pas le couvrir parce qu’il est mon frère”, a déclaré Cuomo à ses téléspectateurs en mars. “Maintenant, bien sûr, CNN doit le couvrir. Ils l’ont largement couvert et ils continueront de le faire.”

“J’ai toujours été très attaché à ces questions, et profondément. Je voulais juste vous le dire”, avait-il ajouté à l’époque.

Puis, en mai, le présentateur de “Cuomo Prime Time” a été contraint de publier un mea culpa après qu’il a été signalé qu’il avait rejoint des séances de stratégie avec l’équipe d’Andrew Cuomo pour combattre les accusateurs du gouverneur de l’époque.

UN E-MAIL DE CHRIS CUOMO AU SUJET D’UN INCIDENT DE HARCÈLEMENT SEXUEL CONTRE LE DÉNI PRÉCÉDENT SUR LA BANDE DE MICHAEL COHEN

“Je peux être objectif sur à peu près n’importe quel sujet, mais pas sur ma famille. Ceux d’entre vous qui regardent cette émission comprennent. Comme vous, je parie que ma famille signifie tout pour moi. Et je leur suis farouchement fidèle. Je ‘ ma famille d’abord, le travail ensuite”, a déclaré Chris Cuomo. “Mais être journaliste et frère d’un politicien est unique et un défi unique et j’ai la responsabilité unique d’équilibrer ces rôles. Ce n’est pas toujours facile. Les gens peuvent dire et écrire ce qu’ils veulent, mais je veux que vous sachiez la vérité . La façon dont j’ai aidé mon frère est également importante. Lorsque la situation de mon frère est devenue mouvementée, étant confronté à des appels en boucle avec d’autres amis et des conseillers qui comprenaient certains de ses employés, je comprends pourquoi cela a posé un problème pour CNN. Cela ne se reproduira plus. .”

Enfin, après que le gouverneur Cuomo a annoncé sa démission, l’animateur de CNN est revenu de ses vacances prétendument planifiées pour faire face à la chute de son frère.

“Mon frère, comme vous le savez, a démissionné de son poste de gouverneur de New York et se retirera la semaine prochaine”, a sombrement déclaré Cuomo à ses téléspectateurs. “Il y a beaucoup de gens qui ressentent beaucoup de mal et beaucoup de douleur en ce moment. Et j’espère qu’en fin de compte, toutes les personnes impliquées pourront se rendre dans un meilleur endroit, qu’un bien plus grand sera servi dans tout cela.”

LINDSEY BOYLAN INCENDIE CHRIS CUOMO, CNN AU SUJET D’UN SCANDALE DE HARCÈLEMENT SEXUEL : « VOUS TENIR COMPTES ?

« Quant à moi, je vous ai dit qu’il n’était jamais facile d’être dans ce métier et d’être issu d’une famille politique, surtout maintenant. La situation est différente de tout ce que j’aurais pu imaginer. Et pourtant, je sais ce qui compte au travail comme à la maison. Tout le monde sait que vous soutenez votre famille. Je sais et j’apprécie que vous compreniez cela, mais vous devez également savoir que je n’ai jamais couvert les problèmes de mon frère parce que j’ai évidemment un conflit et il y a des règles à CNN à ce sujet », a déclaré Cuomo. “J’ai dit l’année dernière que ses apparitions dans cette émission seraient de courte durée et elles l’ont été. La dernière remonte à plus d’un an, bien avant toute sorte de scandale. J’ai également dit à l’époque qu’un jour viendrait où il devrait être tenu de rendre des comptes et je ne peux pas le faire. J’ai dit à brûle frère.”

Cuomo a assuré à ses téléspectateurs: “Je ne suis pas un conseiller, je suis un frère”, bien qu’il ait plus tard confirmé le reportage précédent selon lequel il avait exhorté son frère à démissionner.

“J’étais là pour écouter et offrir mon point de vue et mon conseil à mon frère était simple et cohérent. Assumez ce que vous avez fait, dites aux gens ce que vous ferez pour être meilleur, soyez contrit et enfin, acceptez que peu importe quoi vous aviez l’intention, ce qui compte, c’est la façon dont vos actions et vos paroles ont été perçues », a déclaré Cuomo. “Il y a des critiques qui disent des choses sur moi, beaucoup sans soutien, mais sachez ceci, ma position n’a jamais changé. Je n’ai jamais induit personne en erreur sur les informations que je fournissais ou ne fournissais pas sur ce programme. Je n’ai jamais attaqué ni encouragé personne à attaquer une femme qui est venue Je n’ai jamais appelé la presse au sujet de la situation de mon frère. Je n’ai jamais influencé ou tenté de contrôler la couverture médiatique de ma famille par CNN. Comme vous le savez, en mai dernier, on m’a dit de ne plus communiquer avec les assistants de mon frère dans les réunions de groupe, J’ai arrêté et je le pensais.”

“C’était une situation unique d’être le frère d’un politicien dans un scandale et de faire partie des médias. J’ai essayé de faire ce qu’il fallait, et je veux juste que vous le sachiez tous. Comme je l’ai dit, nous avons des règles ici à CNN qui m’empêchent de faire des reportages sur mon frère. Ils restent en place et continueront. Ce soir, je voulais simplement aborder quelque chose qui, étant donné ce qui s’est passé, j’ai juste senti que cela devait être dit. Ce sera mon dernier mot à ce sujet , et je vous remercie de m’avoir donné l’opportunité de le faire”, a ajouté Cuomo.

La nouvelle allégation contre le présentateur de CNN a été préfigurée dans une bande audio divulguée obtenue par “Tucker Carlson Tonight” en septembre 2020 des commentaires qu’il a faits à l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, au sujet de ses jours à ABC News.

“Savez-vous combien d’appels téléphoniques j’ai reçu de personnes à ABC qui disent que les journalistes appellent et mentent à propos de choses qu’ils ont entendues sur moi pour essayer d’obtenir des histoires sur moi quand j’étais à ABC ? Des gars qui appellent et en disant: “J’ai entendu dire qu’il était le Charlie Rose d’ABC, avait l’habitude d’inviter les femmes à l’hôtel et d’ouvrir son peignoir.” Est-ce que j’ai l’air du genre de mec qui doit faire ça ?” dit Cuomo.

“Bien sûr, pourquoi pas?” Cohen a répondu avec un petit rire.