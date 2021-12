Chris Cuomo et CNN se préparent à une bataille juridique majeure pour son licenciement

Chris Cuomo et CNN se préparent tous les deux à un gros combat devant les tribunaux après le limogeage du présentateur la semaine dernière. Des sources proches de la situation ont déclaré au New York Post que Cuomo poursuivrait CNN pour au moins 18 millions de dollars, affirmant que le réseau avait rompu son contrat avec lui. Ils ont également déclaré que CNN n’avait « aucune intention de payer un centime à Cuomo ».

Cuomo a été suspendu mardi après que de nouvelles preuves ont révélé l’aide qu’il avait apportée à son frère, du gouverneur de New York Andrew Cuomo, pour éluder les allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui. Mardi, CNN a également été averti d’une allégation d’inconduite sexuelle contre Chris Cuomo, et samedi, le réseau l’a officiellement licencié. Selon Puck News, Cuomo a engagé l’avocat plaidant Bryan Freedman pour le représenter dans l’affaire – le même avocat qui a géré le départ de Megyn Kelly de NBC News. CNN a embauché l’avocat plaidant Daniel Petrocelli, qui représentait auparavant WarnerMedia.

RUPTURE: Chris Cuomo et CNN ont plaidé son licenciement, rapporte @MattBelloni. Cuomo a embauché l’avocat plaidant Bryan Freedman, qui a géré la sortie de NBC de Megyn Kelly, et CNN travaille avec l’avocat plaidant de WarnerMedia Daniel Petrocelli. – Puck (@PuckNews) 7 décembre 2021

Les deux avocats ont devant eux un dossier difficile pour interpréter le contrat de 4 ans de Cuomo signé en 2020 et prouver ce que les deux parties savaient et quand. Cuomo pense que CNN a violé son contrat de travail, lui donnant droit à au moins 18 millions de dollars de salaire perdu, et peut-être plus pour des dommages et intérêts. Cependant, des sources ont déclaré au Post que CNN pense qu’il est entièrement couvert par les termes du contrat.

« CNN a une clause de moralité standard dans son contrat qui dit que si l’employé fait quelque chose qui porte atteinte à sa réputation, il peut être immédiatement licencié », ont-ils expliqué. Ils ont également noté que « s’il obtenait un règlement, il y aurait un tollé », puisque Cuomo lui-même est maintenant accusé d’inconduite sexuelle.

Les nouvelles preuves publiées la semaine dernière qui ont coûté son travail à Cuomo comprenaient des témoignages détaillant son rôle dans l’équipe juridique et publicitaire de son frère. Il aurait utilisé ses contacts avec les médias pour savoir quels journalistes travaillaient sur des reportages sur les allégations d’inconduite sexuelle du gouverneur et pour essayer de discréditer ses accusateurs dans la mesure du possible. Il a même poursuivi personnellement une piste qui a fini par ne mener nulle part.

Cuomo a publié une déclaration publique samedi soir disant qu’il ne croyait pas avoir fait quelque chose de mal. Il a écrit: « Ce n’est pas comme ça que je veux que mon temps à CNN se termine mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère. Alors permettez-moi maintenant de dire aussi décevant que cela soit, je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe à Cuomo Prime Time et le travail que nous avons fait en tant qu’émission n°1 de CNN dans la tranche horaire la plus compétitive. Je leur dois tous et ce groupe de personnes spéciales qui ont fait un travail vraiment important me manquera. «