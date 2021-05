Chris Cuomo Grills Rick Santorum sur les commentaires amérindiens ⋆ .

Le lundi CNN Chris Cuomo analyste CNN grillé Rick Santorum pour les remarques qu’il a faites la semaine dernière sur la culture amérindienne et son impact sur les États-Unis.

«Nous avons fait naître une nation à partir de rien», a déclaré Santorum à la fondation conservatrice Young America. «Je veux dire, il n’y avait rien ici. Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine.

Avant un segment mettant en vedette Santorum et un autre ancien législateur républicain Charlie Dent, Cuomo a déclaré: «J’ai du bois à couper avec Santorum, et c’est le morceau de son dont je dois vous parler.» Cuomo a ensuite joué la partie offensante du discours de Santorum.

“Cela semblait comme si vous essayiez d’effacer la diversité”, a déclaré Cuomo, “dans l’intérêt d’une droite chrétienne blanche.”

Santorum intervint aussitôt.

Non non Non Non Non. Juste pour être clair, ce que je ne disais pas, c’est que la culture amérindienne – je me suis mal exprimé. Ce dont je parlais, c’est que, comme vous pouvez le voir dans la période préparatoire, je parlais de la fondation de notre pays. J’avais longuement parlé de la Constitution, de la Déclaration d’indépendance et des idées sous-jacentes, et je disais que nous avons en quelque sorte créé cela de nouveau, si vous voulez. Et je n’essayais pas de rejeter les Amérindiens. En fait, je les ai mentionnés parce que, oui, ils étaient ici et ont eu un impact. Vous avez raison. Ils ont un impact énorme, en particulier dans l’ouest et dans de nombreuses autres régions du pays, où ils ont un impact énorme sur la culture américaine. Je parlais – et je me suis mal exprimé à cet égard – je parlais de la fondation et des principes incarnés dans la fondation. Je ne le ferais jamais – et les gens ont dit que j’essayais de rejeter ce que nous avons fait aux Amérindiens, loin de là. La façon dont nous avons traité les Amérindiens était horrible.