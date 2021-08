Chris Cuomo prendra des vacances au milieu de l’examen du scandale de son frère .

Depuis que le bureau du procureur général de New York a publié mardi un rapport concluant que le gouvernement. Andrew Cuomo engagé dans le harcèlement sexuel illégal contre plusieurs femmes, son frère animateur de télévision aux heures de grande écoute a été visiblement maman sur le sujet.

Le rapport comprenait également une pépite sur la façon dont Chris Cuomo semble avoir aidé son frère à rédiger une réponse aux allégations lors de séances de stratégie en mai.

Dans l’épisode de jeudi du podcast The Handoff, selon le New York Times, Cuomo a déclaré à son co-animateur et collègue de CNN Don Citron il prend congé la semaine prochaine à cause de son anniversaire. Cuomo aura 51 ans lundi.

« Chaque année, je prends congé pour ma semaine d’anniversaire », a-t-il déclaré. “Je l’attends avec impatience.”

À l’exception de Cuomo Prime Time, CNN a largement couvert le rapport du procureur général, ainsi que la réponse du gouverneur. Un segment particulièrement remarquable a été diffusé sur Don Lemon Tonight. Chaque soir, Cuomo termine son émission et donne du temps d’antenne à Lemon, mais pas avant que le duo ne s’engage généralement dans quelques minutes de plaisanteries sur un sujet d’actualité ou parfois léger.

Quelques heures seulement après la publication du rapport du procureur général mardi, Cuomo et Lemon ont eu leur transfert de spectacle typique, mais immédiatement après, Lemon a mené son émission avec le rapport du procureur général et l’a qualifié de “accablant”. Il a également déclaré que la réponse de Cuomo au rapport était “sourde” et que “cela ne l’a pas vraiment aidé”.

