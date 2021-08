Chris Cuomo, réinventer le repêchage de la NBA et le cauchemar de visionnage des Jeux olympiques

Bryan Curtis et David Shoemaker répondent à votre Listener Mail ! Ils dévoilent le rôle de Chris Cuomo à CNN au milieu d’allégations de harcèlement sexuel contre son frère, Andrew Cuomo (6h15), discutent de la réinvention du repêchage de la NBA (15h02) et discutent de la façon de regarder les Jeux olympiques (27h42). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

