Chris Cuomo révèle que le licenciement de CNN a été «extraordinairement difficile» pour la famille au milieu de la dernière démission

L’ancien présentateur de CNN, Chris Cuomo, a déclaré que la semaine dernière avait été « extraordinairement difficile » pour sa famille dans un nouveau communiqué publié quelques heures après avoir raté la diffusion de lundi de son émission de radio SiriusXM. Cuomo, le frère cadet de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, a également démissionné de SiriusXM dans sa dernière déclaration. CNN a licencié Cuomo samedi, à la suite de révélations selon lesquelles il était davantage impliqué dans l’aide à son frère pour le scandale sexuel de Cuomo plus tôt cette année. Cuomo fait également face à sa propre allégation d’inconduite sexuelle.

« La façon dont mon temps s’est terminé à CNN était difficile », a écrit Cuomo lundi. « Bien que j’ai la peau épaisse, j’ai aussi une famille, pour qui la semaine dernière a été extraordinairement difficile. Alors, en ce moment, je dois prendre du recul et me concentrer sur ce qui va suivre. » Pendant qu’il décide de la prochaine étape, il ne fera plus son émission de radio SiriusXM. Il a remercié SiriusXM pour son soutien et a adressé ses « sincères remerciements » à ses fidèles auditeurs. « Nos conversations vont beaucoup me manquer, mais j’ai hâte de reprendre contact avec vous tous à l’avenir », a-t-il écrit.

La semaine dernière, la procureure générale de New York, Letitia James, a publié des milliers de nouvelles pages de preuves de l’enquête de son bureau sur les allégations d’inconduite sexuelle contre Andrew. Les documents ont révélé des contacts plus directs entre Cuomo et les principaux collaborateurs de son frère qu’on ne le pensait auparavant. CNN l’a d’abord suspendu indéfiniment, puis l’a licencié samedi. Cuomo a qualifié son licenciement de « décevant » et n’a fait aucun autre commentaire sur les raisons pour lesquelles il avait aidé son frère. Il a plutôt fait référence à ses commentaires passés, y compris ses déclarations sur CNN en août.

Après le licenciement de Cuomo, le New York Times a rapporté que Cuomo avait lui-même été accusé d’inconduite sexuelle. L’avocate spécialisée en droit du travail, Debra S. Katz, aurait déclaré au réseau qu’un ancien collègue junior d’un autre réseau avait porté l’allégation contre Cuomo. Il n’est pas clair si cette allégation a joué un rôle dans le licenciement de Cuomo par CNN après les allégations concernant son travail avec les assistants de son frère. Katz a également représenté l’une des femmes qui ont accusé Andrew de harcèlement sexuel en février.

« Sur la base du rapport que nous avons reçu concernant la conduite de Chris avec la défense de son frère, nous avions des raisons de mettre fin. Lorsque de nouvelles allégations nous sont parvenues cette semaine, nous les avons prises au sérieux et n’avons vu aucune raison de retarder la prise de mesures immédiates », a déclaré CNN au New York Times samedi soir. Le porte-parole de Cuomo, Steven Goldberg, a déclaré que les allégations d’inconduite n’étaient « pas vraies ».

Katz a déclaré au Times que son client s’était manifesté en réponse aux commentaires à l’antenne de Cuomo sur les allégations auxquelles son frère avait été confronté. Cuomo « s’en tient pleinement à ses déclarations à l’antenne sur son lien avec ces problèmes, à la fois professionnellement et d’une manière profondément personnelle », a déclaré Goldberg en réponse. « Si le but de ces accusations fausses et non vérifiées était de voir M. Cuomo puni par CNN, cela peut expliquer son licenciement injustifié. »

En septembre, Shelley Ross, qui travaillait avec Cuomo chez ABC News, a accusé Cuomo de harcèlement sexuel dans un éditorial du New York Times. L’ancien producteur exécutif a accusé Cuomo de lui avoir attrapé les fesses lors d’une fête en 2005, lui disant: « Je peux le faire maintenant que tu n’es plus mon patron. » Cuomo s’est ensuite excusée auprès d’elle et de son mari dans un e-mail, a écrit Ross.