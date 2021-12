Chris Cuomo s’exprime après le licenciement de CNN

Chris Cuomo a publié une déclaration publique samedi soir, quelques heures après avoir été licencié par CNN. Le présentateur a été licencié pour avoir aidé son frère, le gouverneur Andrew Cuomo à dissimuler des allégations d’inconduite sexuelle contre lui-même, au milieu d’informations faisant état d’allégations similaires concernant Chris. Il a partagé une déclaration publique sur son compte Twitter.

« Ce n’est pas comme ça que je veux que mon temps à CNN se termine mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère », a écrit le journaliste. « Alors permettez-moi de dire maintenant, aussi décevant que cela soit, je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe de Cuomo Prime Time et du travail que nous avons fait en tant qu’émission n ° 1 de CNN dans la tranche horaire la plus compétitive. Je leur dois tous et cela va me manquer groupe de personnes spéciales qui ont fait un travail vraiment important. »

pic.twitter.com/YArsJnUjqf – Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 4 décembre 2021

Chris Cuomo a été suspendu de CNN le mardi 30 novembre après la publication de nouvelles preuves dans l’affaire contre son frère, qui montraient que Cuomo avait joué un rôle plus important dans la défense du gouverneur que le réseau ne le pensait auparavant, selon un rapport de The New York Times. Un témoignage sous serment a déclaré que Chris faisait partie d’un petit « groupe de conseillers soudés » du gouverneur Andrew Cuomo qui « a discuté d’une série de mesures de plus en plus drastiques pour manipuler la presse, discréditer ses accusateurs et conserver une emprise sur le pouvoir qui est devenue moins et moins tenable. »

Chris aurait aidé en donnant au bureau du gouverneur l’accès à ses contacts dans l’ensemble de l’industrie des médias et en utilisant ces connexions pour découvrir quels journalistes travaillaient sur des histoires qui pourraient nuire à la carrière de son frère. Le témoignage dit qu’il a personnellement suivi une astuce de seconde main selon laquelle l’un des accusateurs de son frère pourrait mentir, ce qui s’est avéré être faux.

Pendant ce temps, le lendemain de la suspension de Chris, l’avocate Debra S. Katz a annoncé qu’elle représentait un client avec une allégation d’inconduite sexuelle contre Chris lui-même. Elle a déclaré que cela n’avait « aucun rapport avec l’affaire du gouverneur Andrew Cuomo », mais selon le Times, il n’est toujours pas clair si cette affaire a eu une influence sur la décision finale de CNN de licencier Chris.

« Sur la base du rapport que nous avons reçu concernant la conduite de Chris avec la défense de son frère, nous avions des raisons de mettre fin. Lorsque de nouvelles allégations nous sont parvenues cette semaine, nous les avons prises au sérieux et n’avons vu aucune raison de retarder la prise de mesures immédiates », a déclaré un porte-parole de CNN. .