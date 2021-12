Chris Cuomo s’exprime sur le licenciement de CNN

Chris Cuomo a abordé son licenciement de CNN dans un communiqué samedi.

Cuomo, un animateur de premier plan du réseau à la tête de l’émission Cuomo Prime Time de CNN à 21 heures, a été suspendu cette semaine après la publication de documents révélant dans quelle mesure il a conseillé son frère, l’ancien gouverneur de New York. Andrew Cuomo, en luttant contre les allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui.

CNN a annoncé samedi soir dans un communiqué que Cuomo avait été licencié « avec effet immédiat ».

Cuomo s’est rendu sur Twitter peu de temps après pour publier une déclaration.

« Ce n’est pas comme ça que je veux que mon temps à CNN se termine, mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère », a-t-il écrit. «Alors, permettez-moi de dire maintenant, aussi décevant que cela puisse être, je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe de Cuomo Prime Time et du travail que nous avons accompli en tant qu’émission n ° 1 de CNN dans la tranche horaire la plus compétitive. Je leur dois tous et ce groupe de personnes spéciales qui ont fait un travail vraiment important me manquera.

– Christopher C. Cuomo (@ChrisCuomo) 4 décembre 2021

CNN a déclaré dans sa déclaration que Cuomo avait été licencié après qu’un cabinet d’avocats a été embauché pour procéder à un examen de sa conduite.

« Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère », a déclaré le réseau. « Nous avons retenu les services d’un cabinet d’avocats respecté pour procéder à l’examen et l’avons licencié, avec effet immédiat. »

«Au cours du processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant », a déclaré le réseau.

