Le présentateur de CNN, Chris Cuomo, a été suspendu indéfiniment mardi après que de nouveaux documents publiés plus tôt cette semaine ont montré qu’il était plus directement impliqué pour aider son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, à répondre aux allégations d’inconduite sexuelle qu’on ne le croyait auparavant. Le procureur général de New York, Letitia James, a publié lundi des milliers de pages de preuves, montrant que Cuomo offrait fréquemment des conseils aux assistants de son frère et proposait son aide lorsque l’équipe d’Andrew a découvert que d’autres organes de presse travaillaient sur des reportages sur des allégations contre lui. Andrew a officiellement démissionné de ses fonctions le 23 août, après que James a publié un rapport selon lequel Andrew aurait harcelé sexuellement au moins 11 femmes pendant son mandat.

« Les documents, dont nous n’avions pas connaissance avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions », a déclaré CNN dans un communiqué mardi soir, rapporte le New York Times. « Lorsque Chris nous a admis qu’il avait offert des conseils au personnel de son frère, il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement. Mais nous avons également apprécié la position unique dans laquelle il se trouvait et compris son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second. Cependant, ces documents indiquent un plus grand niveau d’implication dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie. » CNN a déclaré qu’Anderson Cooper hébergerait le créneau horaire de 21 h HE mardi soir à la place de Cuomo.

Les documents publiés lundi comprenaient des pages d’e-mails et de SMS entre Cuomo et les collaborateurs les plus proches de son frère. En mars, il a demandé à l’un des principaux collaborateurs d’Andrew de « me laisser aider à la préparation ». Il existe également des preuves qu’il les a aidés à voir jusqu’où en étaient d’autres médias comme Politico et The New Yorker dans leurs reportages sur les allégations contre Andrew. L’une des assistantes d’Andrew, Melissa DeRosa, a demandé à Cuomo s’il pouvait vérifier auprès de ses « sources » un rapport de Politico. « Sur ça, » répondit Cuomo.

James a également publié des transcriptions d’entretiens avec Cuomo. Dans l’un, il a admis aux enquêteurs qu’il avait tenté de découvrir les reportages du journaliste Ronan Farrow sur son frère, affirmant qu’il s’agissait d’une pratique journalistique normale. « L’idée qu’un journaliste appelle un autre pour savoir ce qui se passe est tout à fait normal », a déclaré Cuomo, selon CNN.

En août, après la démission d’Andrew, Cuomo a déclaré aux téléspectateurs qu’il n’était « pas un conseiller » mais qu’il agissait comme un « frère » alors que de plus en plus de critiques appelaient Andrew à démissionner. Il a insisté sur le fait qu’il avait cessé de parler aux assistants de son frère en mai lorsque CNN lui a demandé d’arrêter. Cuomo a déclaré aux téléspectateurs et aux enquêteurs ultérieurs sous serment qu’il n’avait pas tenté d’influencer les reportages de CNN sur son frère. « Si j’avais essayé d’influencer l’un des reportages sur CNN ou ailleurs, je vous garantis que les gens le sauraient, et beaucoup d’autres aussi », a-t-il déclaré aux enquêteurs.

En mai, CNN a déclaré que Cuomo n’était pas impliqué dans la couverture des controverses d’Andrew. Il s’est également excusé à l’antenne d’avoir conseillé son frère. « Cela ne se reproduira plus. C’était une erreur, parce que j’ai mis mes collègues ici, qui, je pense, sont les meilleurs du secteur, dans une mauvaise passe », a-t-il déclaré en mai. « Je n’ai jamais eu l’intention de cela, je n’aurais jamais eu l’intention de cela et j’en suis désolé. »

Cependant, les nouveaux documents ont accru la pression sur CNN pour qu’il prenne des mesures, car ils ont montré que Cuomo était beaucoup plus impliqué dans le conseil à l’équipe de son frère qu’il ne l’a dirigé. Charlotte Bennett, l’une des anciennes collaboratrices du Gouverneur Cuomo qui l’a accusé de harcèlement sexuel, a appelé CNN à licencier Cuomo. « Tout ce qui n’est pas licencié Chris Cuomo reflète un réseau dépourvu à la fois de morale et d’épine dorsale », a-t-elle écrit. « CNN défend-il l’intégrité journalistique, ou excusera-t-il simplement ses actions parce que Chris Cuomo dirige les cotes d’écoute? »