Chris Cuomo SUSPENDU INDÉFINIMENT par CNN sur NY AG Report | VIDÉO

L’amour fraternel a coûté à CNN Chris Cuomo. Plus précisément, le présentateur vedette et frère de l’ancien gouverneur de New York en disgrâce, Andrew Cuomo, a été suspendu « indéfiniment ».

L’action du réseau d’information intervient après que de nouveaux documents publiés cette semaine aient indiqué que le présentateur était plus intimement impliqué qu’on ne le savait auparavant pour aider son frère à se défendre contre diverses allégations d’inconduite sexuelle.

« Le bureau du procureur général de New York a publié lundi des transcriptions et des expositions qui jettent un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère », a déclaré mardi soir un porte-parole de CNN. « Les documents, dont nous n’avions pas connaissance avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions. »

« Lorsque Chris nous a admis qu’il avait offert des conseils au personnel de son frère, il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement », a poursuivi le porte-parole. « Mais nous avons également apprécié la position unique dans laquelle il se trouvait et compris son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second. »

« Cependant, ces documents indiquent un niveau d’implication plus important dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant », a ajouté le porte-parole. « En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie. »

Chris Cuomo

Si vous vous demandez, ce soir, Anderson Cooper ancrera le créneau de 21 heures, a déclaré le porte-parole de CNN.

La suspension est intervenue après d’importantes critiques de la part de personnes qui ont noté que Chris Cuomo avait violé les normes journalistiques largement acceptées. À l’intérieur de CNN, les membres du personnel ont exprimé leur consternation face à la conduite du présentateur.

