Chris Daughtry annule ses dates de tournée après le décès de sa belle-fille de 25 ans

La belle-fille de Chris Daughtry, Hannah, est décédée (Photo: . / Instagram @AmericanGoth)

Chris Daughtry a annulé ses prochaines dates de tournée pour être avec sa famille après que sa belle-fille de 25 ans, Hannah, a été retrouvée morte à la maison.

Hannah était la fille de l’épouse de Chris, Deanna, issue d’une relation précédente et a été retrouvée morte à son domicile de Nashville par la police vendredi.

Le chanteur, 41 ans, avait écourté sa tournée après la mort d’Hannah, la famille déclarant dans un communiqué: « En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les spectacles actuellement programmés pour la semaine à venir pour Daughtry ont été reportés .

«La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile.

«Des détails supplémentaires seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours.

Chris et Deanna sont ensemble depuis 2000, lorsque Hannah et son frère de 23 ans Griffin étaient de jeunes enfants.

Hannah a été retrouvée morte chez elle à Nashville vendredi (Photo: AmericanGoth / Instagram)



Chris a annulé ses prochaines dates de tournée pour être avec sa famille (Photo : Mickey Bernal/.)

Le couple a également des jumeaux de 10 ans Adalynn et Noah ensemble.

Chris avait récemment admis qu’il était «terrifié» de repartir en tournée après avoir passé autant de temps à la maison pendant la pandémie de coronavirus, car cela lui a permis de mieux apprécier le temps passé avec sa famille.

L’ancienne star d’America Idol a déclaré à Yahoo plus tôt dans l’année : » Cela m’a donné une toute nouvelle perspective sur tout ce que ma femme doit affronter chaque jour.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



«Cela m’a rendu tellement plus compatissant et empathique à ce qu’elle doit gérer. Et maintenant, j’ai peur de repartir, parce que je ne veux pas qu’elle soit coincée avec ça.

Il a ajouté: « La pause et le temps passé à la maison pour cultiver ces relations avec mes enfants et ma femme est quelque chose que je n’ai pas pu faire au cours des 15 dernières années. Cela a été extrêmement gratifiant.

