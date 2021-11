Chris Daughtry brise le silence après la mort subite de sa fille Hannah

Chris Daughtry a partagé ses premières déclarations publiques depuis la mort subite de sa fille, Hannah, vendredi soir. L’ancien concurrent d’American Idol est « absolument dévasté et le cœur brisé », a-t-il écrit samedi dans une déclaration sur Instagram. La cause du décès reste inconnue et la famille Daughtry attend toujours les résultats de l’autopsie, a écrit samedi l’épouse de Daughtry, Deanna Daughtry, dans sa propre déclaration. Hannah avait 25 ans.

« Je suis toujours en train de traiter les dernières 24 heures. Je suis absolument dévasté et le cœur brisé », a écrit Daughtry, à côté d’une photo d’Hannah. « Je viens de perdre ma mère à cause d’un cancer, mais j’ai eu la chance de lui dire au revoir et je le traitais en privé. Nous n’avons jamais pu dire au revoir à notre précieuse Hannah et c’est un autre énorme succès pour notre famille. »

« Merci à tous pour vos aimables paroles et condoléances. Ils sont vraiment ressentis et appréciés. Je prends maintenant le temps d’être présent avec ma famille alors que nous essayons de guérir de cette perte dévastatrice », a poursuivi Daughtry. « Hannah, je t’aime. Tu me manques. J’aimerais pouvoir te serrer dans mes bras. Cela fait si mal. »

Deanna a également partagé plus de photos d’Hannah sur sa page Instagram, remerciant les fans pour leur élan de soutien. « Notre famille tient à vous remercier tous pour l’élan d’amour alors que nous pleurons la perte de notre fille Hannah », a-t-elle écrit. « Nous attendons les résultats de l’autopsie pour déterminer comment Hannah a subi les blessures qui ont causé sa mort. Nos cœurs sont brisés. »

Tard vendredi soir, le représentant de Daughtry a annoncé que le chanteur reporterait ses prochaines dates de tournée. « La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile. De plus amples détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours », indique le communiqué à PEOPLE.

De nombreux fans de Daughtry ont adressé leurs condoléances à la chanteuse. « Mon frère. C’est insondable. Je suis là quand vous en avez besoin. Daisy et moi vous offrons nos plus sincères condoléances », a écrit Richard Marx. « Envoyer des prières et aimer mon ami », a écrit Sway Calloway. « Je suis vraiment désolée pour votre perte. Je vous envoie tant d’amour à vous et à votre famille », a ajouté Beth Dover.

Hannah et son frère, Griffin, 23 ans, sont les enfants de Deanna issus d’une relation précédente. Daughtry et Deanna sont également parents de jumeaux Adalynn Rose et Noah James, 10 ans. Le couple s’est marié en novembre 2000.