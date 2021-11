Chris Daughtry reporte sa tournée après la mort subite de sa belle-fille de 25 ans

Chris Fille a reporté le reste de sa tournée américaine à la suite du décès soudain de sa belle-fille, Hannah.

Selon People, la jeune femme de 25 ans a été retrouvée morte dans sa maison de Nashville vendredi 12 novembre par le Service de police de Nashville.

« En raison de la mort inattendue de Chris et Deanna Fillela fille de, Hannah, tous les spectacles actuellement programmés pour la semaine à venir pour Fille ont été reportées », un représentant de Chris dit dans un communiqué.

La déclaration continuait : « Le Fille la famille vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile. De plus amples détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours. »

Hannah Fille et son frère, Griffon, 23 ans, sont Deanna Filleles enfants d’un précédent mariage. Chris et Deanna Fille sont les parents biologiques de jumeaux de 10 ans Adalyn Rose et Noé James.

Chris et sa bande FILLE devait se produire vendredi soir à Atlantic City, New Jersey, mais le spectacle a été annulé.

FILLE a sorti un nouvel album, « Bien-aimé », en septembre. L’effort de 13 pistes comprend le palmarès Billboard Hard Rock Digital Songs Sales n ° 1 et le Top 20 des succès radio Active Rock « Lourde est la couronne », de même que « Lionne ».

FILLE est entré pour la première fois dans l’histoire avec la sortie du premier album éponyme quintuple platine en 2006. Il s’agit notamment du premier album rock le plus vendu au SoundScan histoire en plus de produire le smash multi-format « Ce n’est pas fini ». Son successeur platine en 2009, « Quitter cette ville », est devenu leur deuxième début n ° 1 sur le Billboard 200. Ensuite, les 2011 « Briser le sort » a obtenu une certification d’or en moins de quatre semaines. Deux ans plus tard, « Baptisé » a remporté le disque de platine en 2013 « J’attend Superman ». En cours de route, ils ont captivé les fans lors de spectacles à guichets fermés dans presque tous les coins du monde.

FILLEle cinquième album complet de , « Cage à hochet », est sorti en 2018 via 19 Enregistrements/RCA. Le disque a été produit par Jacquire Roi (ROIS DE LÉON, Tom attend, Norah Jones).



pic.twitter.com/ZtKmqaXpCq – Daughtry (@Daughtry_News) 13 novembre 2021

Mots clés:

fille

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).