Chris Daughtry reporte ses concerts après la mort subite de sa fille

. – Chris Daughtry, ancien élève d' »American Idol », a reporté un certain nombre de dates de concerts à la suite du décès soudain de sa fille, Hannah, a annoncé samedi son groupe sur les réseaux sociaux.

« En raison du décès inattendu de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les concerts de Daughtry actuellement programmés pour la semaine prochaine ont été annulés ou reportés », a déclaré le groupe sur Twitter et Instagram.

« La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement votre vie privée pendant cette période très difficile. Plus de détails seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours », a ajouté la publication.

Dans une publication sur son compte Instagram, Daughtry a déclaré qu’il traitait toujours les dernières 24 heures.

« Je suis absolument dévasté et le cœur brisé. J’ai récemment perdu ma mère à cause d’un cancer, mais j’ai eu la chance d’avoir l’opportunité de dire au revoir et je traitais cela en privé », a-t-il écrit. « Nous n’avons jamais pu dire au revoir à notre précieuse Hannah et c’est un autre coup dur pour notre famille. »

Daughtry a remercié les gens pour leurs condoléances et a déclaré qu’il prenait le temps d’être présent avec sa famille. « Hannah, je t’aime. Tu me manques. J’aimerais pouvoir t’embrasser. Cela fait si mal », a-t-elle écrit.

L’épouse du chanteur, Deanna, a rappelé sa fille dans une publication Instagram samedi.

« Mon premier-né. Je t’aime infiniment Hannah. Notre famille tient à vous remercier tous pour l’effusion d’amour alors que nous pleurons la perte de notre fille Hannah », écrit Deanna Daughtry.

« Nous attendons les résultats de l’autopsie pour déterminer comment Hannah a subi les blessures qui ont causé sa mort. Nos cœurs sont brisés », ajoute-t-il.

Les détails sur la date, le lieu et les circonstances entourant la mort d’Hannah ne sont pas disponibles.