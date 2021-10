Chris Eubank dit que feu son fils Sebastian était un « vrai champion » et « sait qu’il est avec lui » alors qu’il parle de la mort tragique d’un membre de sa famille

Chris Eubank a parlé de la perte dévastatrice de son fils Sebastian plus tôt cette année, le qualifiant de « vrai champion » et insistant sur le fait qu’il est toujours avec moi..

Sebastian est décédé tragiquement d’une crise cardiaque alors qu’il était en vacances à Dubaï à l’âge de 29 ans en juillet, quelques semaines seulement après la naissance de son fils Raheem Sebastian et quelques jours avant son 30e anniversaire.

ITV : Bonjour la Grande-Bretagne

Eubank a parlé de la mort de son fils dans une interview avec Good Morning Britain

Sebastian avec son père Chris

Il était le troisième aîné des cinq enfants d’Eubank et était lui-même boxeur, combattant dans la division des poids mi-lourds, ainsi qu’un entraîneur personnel.

Et dans une interview sur Good Morning Britain d’ITV, l’ancien champion du monde des poids moyens Eubank a salué son fils comme un «champion» et a insisté sur le fait qu’il faisait tout pour maintenir son héritage.

Il a déclaré : « Nous devons être objectifs, qu’ai-je appris, qu’ai-je vu qui peut réellement donner aux gens une vision d’un état d’esprit que vous devriez avoir ?

« Je regarde la vie de Sebastian. Sebastian était un vrai champion, mon fils était un guerrier en ce sens qu’il était là pour aider les pauvres, les privés de leurs droits, il était là pour aider les jeunes.

« Je me réjouis pour mon fils. Je suis à la télévision maintenant donc je dois être objectif, ok, donc je ne vais pas craquer.

« C’est très facile, ok, il y a deux vues avec mon fils. Le physique, je ne m’en remettrai jamais, aucun parent ne pourra jamais s’en remettre car tu as investi tout ce temps de la naissance à 29 ans.

Eubank a déclaré qu’il ne se remettrait jamais de la mort de son fils, mais insiste sur le fait qu' »il sera toujours avec lui ».

« Tout ce temps, toute cette énergie, tout cet amour et puis il est parti. Donc, vous ne pouvez pas vous en remettre », a-t-il ajouté.

@Instagram

Eubank n’était devenu père que récemment avant son décès tragique

« Mais, l’intérieur de vous, si vous connaissez le monde des esprits et que vous croyez au monde des esprits, mon fils est avec moi. Alors, je me réjouis, je me réjouis.

Eubank a également expliqué: « Mon fils était génial et je ne connaissais pas certaines parties de lui, mais tout revient maintenant, en l’entendant à travers les gens de qui il était. »