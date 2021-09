Chris Eubank est tombé en panne sur les histoires de vie de Piers Morgan lorsqu’il a dit désolé à Michael Watson pour ce qui s’est passé dans leur combat il y a 30 ans

Chris Eubank a fondu en larmes en se souvenant du combat dévastateur qu’il a eu avec Michael Watson il y a 30 ans et qui a grièvement blessé son adversaire.

Watson a subi une lésion cérébrale presque mortelle lors de leur match revanche le 21 septembre 1991 à White Hart Lane pour le titre WBO des super-moyens.

Chris Eubank s’est excusé auprès de Michael Watson pour ce qui s’est passé lors de leur combat en 1991

Eubank a lancé un uppercut sur le ring et a fait reculer son adversaire et lui a cogné la tête contre les cordes.

L’ancien boxeur a rappelé les événements de ce combat fatidique lors d’une interview sur Life Stories de Piers Morgan.

«Je ne sais pas si je peux même donner un sens à ce qui s’est passé… il doit traverser ce qu’il a vécu et être toujours là.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé. C’est le seul regret de ma carrière », a déclaré Eubank à Piers alors qu’il s’effondrait.

Watson était dans le public pour l’interview et il a dit à Eubank : « C’est bon bruv, passons à autre chose dans la vie. La paix et l’amour, c’est du passé.

« Nous sommes ensemble, vivons et aimons. Nous sommes réels, que Dieu vous bénisse Chris, un seul amour », a-t-il ajouté.

Piers Morgan a ensuite demandé à Watson ce qu’il pensait de ce qui s’était passé.

Watson a répondu : « Cela aurait pu arriver à n’importe qui. C’était un pur accident.

« J’ai été élevé… Je ne suis pas un ennemi, je suis un amant. J’aime l’âme.

L’arbitre avait arrêté le combat quelques secondes seulement après le dernier tour. Alors qu’Eubank célébrait sa victoire, Watson s’effondrait sur le ring.

Il n’y avait pas d’ambulanciers au combat. Le médecin du British Boxing Board of Control, ainsi que des médecins en smoking, ont fait ce qu’ils pouvaient.

Chris Eubank a battu Watson à deux reprises en 1991, la deuxième fois a eu des conséquences quasi fatales

Watson n’a pas reçu d’oxygène pendant huit minutes et il en a fallu encore 20 avant d’être emmené à l’hôpital le plus proche.

Il a été plongé dans un coma de 40 jours et aveugle, en fauteuil roulant et incapable de parler au début.

Sa carrière était terminée et on craignait qu’il ne s’en remette jamais, mais son état s’est lentement amélioré.

Watson a passé un an en soins intensifs et en réadaptation et plus de six ans dans un fauteuil roulant.

Il y a eu un énorme débat sur la sécurité après les blessures de Watson et l’introduction de nouvelles réglementations.

Un hôpital neurologique devait se trouver à moins de 10 minutes de l’arène où se déroulait le combat, tandis qu’une ambulance et des ambulanciers paramédicaux étaient nécessaires sur place.