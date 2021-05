Chris Eubank Jr a vécu et entraîné avec le légendaire Roy Jones Jr pendant plus d’un an pour faire passer sa boxe au niveau supérieur

Chris Eubank Jr avait l’air de pouvoir enfin réaliser les attentes élevées que lui et son père légendaire, Chris Eubank Sr, avaient fréquemment prédit lorsqu’il a pris sa retraite James DeGale.

Ce combat était de retour en février 2019 et il n’en a réussi qu’un depuis lors et c’était une destruction rapide en deux rounds de Matt Koborov à ses débuts américains.

Roy Jones Jr est maintenant l’entraîneur de Chris Eubank Jr

Next Gen s’était entraîné dans le gymnase de Floyd Mayweather à Las Vegas et le faisait après son combat au Barclays Center, à New York, en décembre 2019.

La pandémie de coronavirus a frappé peu de temps après et l’homme de 31 ans a pris la décision de rester aux États-Unis et de s’entraîner. Cependant, c’est une rencontre fortuite avec le légendaire Roy Jones Jr qui a motivé cette décision et maintenant l’ancien champion du monde à quatre poids est son entraîneur.

«Depuis mon dernier combat, je suis aux États-Unis. Vivre là-bas, s’entraîner là-bas. Je ne serai pas bizarre de me battre au Royaume-Uni, j’ai combattu ici toute ma vie. C’est vraiment bon d’être de retour, je ne suis de retour dans le pays que depuis un mois », a déclaré Eubank Jr à IFL TV.

«J’étais à Vegas, a frappé COVID, j’avais rencontré Roy la semaine précédente lors d’une émission de combat. Nous avons parlé et j’ai découvert qu’il avait un gymnase privé dans sa ferme. Tous les gymnases, y compris Floyd’s [Mayweather] le gymnase, où je m’entraînais, avait fermé ses portes. Dois-je rentrer chez moi en Angleterre ou rester ici et voir ce qui se passe avec cette chose COVID? Je ne savais pas quoi faire.

Chris Eubank Jr affronte Marcus Morrison à Manchester ce week-end

«Alors j’ai pensé ‘tu sais quoi, je me demande si le gymnase de Roy va rester ouvert?’

«Alors nous avons fait l’appel, il a dit ‘descendez’. J’ai pris l’avion le lendemain et j’y suis resté un an et demi. Maintenant, il va être dans mon coin pour le reste de ma carrière. C’est donc fou comment la vie fonctionne.

Ce que Jones Jr pensait être un arrangement temporaire dans son gymnase privé dans une ferme en Floride est devenu permanent. Maintenant, le grand boxeur sera dans le coin d’Eubank Jr à l’avenir.

«Mentalement est la partie la plus importante», a déclaré Eubank à propos de l’effet Jones. “Physiquement? J’ai 31 ans, je ne serai pas un combattant changé, mon style est ce qu’il est.

Eubank Jr a laissé son père légendaire, Chris Eubank Snr, guider sa carrière jusqu’à présent

«Il y a des choses sur lesquelles il a peaufiné ou sur lesquelles je me suis concentré, mais le principal changement est la façon dont j’aborde mentalement ces combats. La tactique, le processus de réflexion, l’état d’esprit que j’ai maintenant sont différents.

«Être avec lui ajoutera des années à ma carrière. Il ne s’agit plus d’aller à la guerre à chaque fois. Il s’agit d’être intelligent et de ne pas être touché.

«Certaines de ces choses sur lesquelles j’avais perdu de vue. J’ai mis cela sur le compte du passage au super-poids moyen – sachant que j’étais contre des gars qui étaient naturellement plus gros, je me suis rendu compte que je devais les blesser tôt pour qu’ils ne me harcèlent pas. J’ai perdu de vue la boxe.

«Chez les poids moyens, personne ne m’intimidera, personne n’est plus grand que moi, donc je peux me concentrer sur l’art et l’artisanat plutôt que sur l’aspect guerre.

Chris Eubank Jr et Roy Jones Jr travaillent ensemble depuis plus d’un an

«J’irai toujours à la guerre – quand il y aura une opportunité, ces gars seront éliminés! Mais il y a de nouveaux aspects dans mon jeu. »

Jones Jr a déclaré à IFL TV qu’Eubank Snr avait appelé et lui avait demandé d’aider personnellement son fils. Ce n’est pas quelque chose que Jones Jr. n’allait jamais prendre à la légère et après avoir eu Eubank avec lui pendant les 16 meilleurs mois passés, ils ont développé un lien et une compréhension.

«Je suis différent de la plupart des gens parce que j’ai tout de suite su qu’ils s’attendaient à ce que j’essaye d’apprendre aux gens à être comme moi. Non, je dois travailler avec votre ADN. L’ADN de chacun sera différent.

«Certaines personnes obtiendront certaines choses mieux que d’autres en raison de leur génétique. Je n’essaye pas d’apprendre aux gens à être comme moi, je préfère apprendre aux gens à maximiser leur ADN, leur génétique.

.

Jones Jr est un ancien roi livre pour livre et s’est battu pour la dernière fois contre Mike Tyson

«Quand vous avez quelqu’un comme Chris qui a déjà accompli tant de choses, vous ne pouvez pas y aller et leur dire:” Tout ce que vous faites, c’est des ordures “, ce n’est pas le cas. Vous faites quelque chose de bien, il s’agit simplement de trouver comment ajouter à cela.

«Je veux faire de lui un combattant un peu plus équilibré. Il a beaucoup de tendances où il se battra et ensuite il s’arrêtera. J’ai besoin qu’il accélère, ralentisse, accélère, ralentisse, ne se contente pas de se battre puis de s’arrêter.