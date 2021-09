Chris Eubank Jr affrontera Antoli Muratov – en direct sur talkSPORT

in

Chris Eubank Jr affrontera désormais Antoli Muratov samedi soir, en direct sur talkSPORT, après que l’adversaire initial Sven Elbir a été testé positif pour le coronavirus.

Le talent précoce revient sur le ring de la SSE Arena de Wembley, avec une chance de remporter le titre WBA des poids moyens.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Chris Eubank Jr affronte Antoli Muratov, en direct sur talkSPORT ce samedi

Muratov est classé septième par l’organisation après avoir perdu seulement deux fois sur ses 27 combats, avec 24 victoires et 17 KO.

Le joueur de 33 ans a beaucoup voyagé, ayant boxé loin de chez lui en Turquie, en Suisse, en Pologne, en Hongrie et aux États-Unis et dans son Allemagne natale tout au long de sa carrière de 27 combats.

Eubank Jr est plus excité que jamais de réaliser ses rêves de titre mondial après avoir vu son ami proche Anthony Joshua abandonner ses propres ceintures samedi.

‘AJ’ a été battu par Oleksandr Usyk au stade Tottenham Hotspur samedi et son ami proche a promis un spectacle.

“Absolument, je suis excité”, a déclaré Eubank Jr sur Sky Sports.

« De toute évidence, Anthony Joshua est un de mes amis. Je suis un peu déçu qu’il ait perdu, mais ça fait partie du jeu. Nous y avons tous été.

« Si quoi que ce soit, cela me donne envie de me battre encore plus fort. Je connais les sentiments qu’il ressent maintenant.

« La première chose que vous voulez faire est de remonter sur le ring et de gagner. On va faire un sacré show.