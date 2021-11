Chris Eubank Jr contre Liam Williams pour régler les différends à Cardiff en décembre, Welshman l’appelant le plus grand combat entièrement britannique en dehors d’Anthony Joshua contre Tyson Fury

Chris Eubank Jr et Liam Williams vont enfin régler leur amère rivalité lorsqu’ils s’affronteront sur le terrain de ce dernier à Cardiff au Motorpoint Arena.

Le combat a lieu le 11 décembre et une chance de se battre pour un titre mondial pourrait guetter le vainqueur.

Chris Eubank Jr contre Liam Willams est enfin sur

Eubank Jr, 32 ans, qui travaille avec Roy Jones Jr depuis le début de la pandémie, dit que ce combat n’est pas seulement une affaire pour lui, c’est personnel.

« Liam Williams a beaucoup dit pour essayer d’attirer mon attention et m’inciter à le combattre », a-t-il déclaré.

« C’est maintenant arrivé au point où tout le monde me demande de le faire taire, et le 11 décembre, je vais donner aux gens ce qu’ils veulent.

«Comme je l’ai dit, je ne suis plus impliqué que dans de gros combats à partir de maintenant et c’est le combat que les gens veulent voir. Ils veulent voir si Williams peut soutenir ce qu’il a dit – ce qu’il ne fera pas. Je suis en mission pour les titres mondiaux et Liam Williams est quelqu’un que je dois traverser pour y arriver. J’ai hâte de le faire taire.

Eubank Jr a laissé son père légendaire, Chris Eubank Snr, guider sa carrière jusqu’à présent, mais Roy Jones Jr le forme maintenant

Eubank Jr, fils du légendaire Chris Eubank, a une fiche de 31-2 avec ses seules défaites contre les anciens champions du monde George Groves et Billy Joe Saunders.

Williams a 27-3 et a échoué contre Demetrius Andrade pour le titre WBO des poids moyens en avril. Avant cela, seules deux défaites contre Liam Smith en 2017 ont marqué son record.

Le Gallois pense qu’il peut renverser l’« arrogant » Eubank Jr.

«Je suis très excité de faire le combat. Cela fait longtemps que ça vient. J’ai hâte de lui fermer la bouche une bonne fois pour toutes.

« Il n’y a rien de tel qu’une grande confrontation nationale pour faire couler le jus. Beaucoup de gens appellent à ce combat depuis longtemps. Personnellement, je pense que c’est le plus grand combat entièrement britannique en dehors de [Anthony Joshua and Tyson Fury].

«Je suis vraiment excité et je compte juste les jours. Je n’ai pas été très impressionné par les récentes performances de Chris. Les gens parlent de la façon dont il a amené Roy Jones pour l’améliorer, mais si je suis totalement honnête, je ne pense pas qu’il s’est amélioré du tout. Une victoire dans ce combat et peut-être même un arrêt contre Eubank et mon nom sera bel et bien là-bas et dans le mix pour les titres mondiaux. »

GETTY

Liam Williams a gratté et s’est frayé un chemin vers le statut d’événement principal