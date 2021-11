Chris Eubank Jr contre Liam Williams reporté avec une nouvelle date 2022 confirmée après que Williams aggrave une blessure à l’épaule

Chris Eubank Jr contre Liam Williams a été reprogrammé pour le 29 janvier.

Le combat était initialement prévu pour le 11 décembre, mais Williams a aggravé une blessure à l’épaule à l’entraînement.

.

Eubank Jr affrontera Williams en territoire ennemi

Le Gallois a été informé par des médecins que cette poussée peut être traitée sans intervention chirurgicale et qu’il sera donc en forme pour la nouvelle date.

Il restera au même endroit – la Motorpoint Arena de Cardiff.

« Nous avons été absolument navrés d’apprendre la blessure de Liam et nous sommes donc tout aussi ravis de reprendre ce combat, dans quelques semaines, pour assurer la condition physique à 100% de Liam », a déclaré Ben Shalom, promoteur de BOXXER sur Sky.

« L’amertume et les jeux d’esprit les uns envers les autres n’ont fait que s’intensifier au cours de cette période, et au moment où ils monteront sur le ring, ce sera à son point d’ébullition.

GETTY

Williams sera en forme pour janvier

«Je suis heureux que les fans aient la chance de voir le combat qu’ils voulaient désespérément.

«Cela allait être le plus grand combat national de 2021. Maintenant, ce sera le plus grand combat national de 2022 et cela commence la nouvelle année de Sky Sports Boxing avec un bang.

«C’est une excellente carte de haut en bas et nous avons hâte de ressentir l’atmosphère dans la Motorpoint Arena Cardiff le soir du combat. Ça va être électrique.

Le promoteur d’Eubank Jr pour Wasserman, Kalle Sauerland, a ajouté : « Nous avons été évidemment déçus d’apprendre la blessure de Liam Williams, mais heureusement, nous n’aurons qu’à attendre quelques semaines de plus pour assister à cet affrontement à succès.

« Chris Eubank Jr contre Liam Williams est le plus gros combat de boxe britannique en ce moment.

«Il y a une véritable mésentente entre eux, et leur rivalité ne fera que s’intensifier à mesure que nous nous rapprochons de la nuit des combats.

« C’est le match que tout le monde attendait de voir. L’ambiance à Cardiff va être incroyable lorsque ces deux guerriers se retrouveront enfin au centre du ring pour régler leurs différends.