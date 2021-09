Chris Eubank Jr dit à Campbell Hatton d'”aller au Mexique” et d’apprendre le commerce après une victoire controversée sur Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk undercard

Chris Eubank Jr a déclaré à Campbell Hatton qu’il devrait apprendre son métier loin de la grande scène après sa victoire controversée samedi soir.

Le fils de 20 ans de la légende de la boxe Ricky Hatton a apparemment été surclassé par son adversaire compagnon 2-4 sur l’undercard Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, mais a remporté la victoire grâce à la décision de points de l’arbitre Marcus McDonnell.

Eddie Keogh/salle de match

Hatton a eu une nuit plus difficile que prévu et beaucoup pensaient qu’il avait perdu

Martinez a surpris Hatton dans le combat alors qu’il boxait intelligemment et qu’il utilisait bien ses mouvements pour éviter les tirs grouillants du jeune.

Martinez a décroché son uppercut de manière cohérente tout au long du combat et semblait certainement atterrir plus souvent et avec des coups de poing plus révélateurs.

Quoi qu’il en soit, l’arbitre McDonnell a marqué 58-57 en faveur du Britannique, ce qui a incité de nombreux fans à crier au «vol» sur les réseaux sociaux.

Chris Eubank Jr a réagi au devoir d’expert de Sky en disant à Hatton : « Ne vous inquiétez pas pour la grande scène, ne vous inquiétez pas d’impressionner les fans, ne vous inquiétez pas du nom.

« Partez, allez au Mexique, allez aux petits spectacles, construisez votre record, construisez votre expérience, puis revenez et faites tout cela. »

Ciel

Eubank Jr était en service de punditry

Hatton lui-même a déclaré : « Je ne suis pas du tout satisfait de ma performance pour être honnête. Je suis bien mieux que ça.

« L’adversaire était bien meilleur que tous ceux que j’ai affrontés auparavant.

« Il y a du positif et certainement du négatif.

« Il a fait beaucoup de trucs tape-à-l’œil, beaucoup de showboating, ce n’est pas quelque chose qu’aucun de mes adversaires n’a fait auparavant.

« Je suis déjà bien meilleur que ce que j’ai montré là-bas, je ne suis pas du tout satisfait de cette performance. Au suivant.

