Chris Eubank Jr dit que même les poids lourds “ne peuvent pas bouger mon menton” avant l’épreuve de force avec un gros coup de poing Anatoli Muratov lors des débuts de BOXXER

Toutes nos félicitations, Katy Perry! La chanteuse de 36 ans a été honorée lors de l’événement Variety’s Power of Women à Beverly Hills, en Californie. le sept. 30. Après avoir été présenté par Roi Gayle, Katy est montée sur scène au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Lors de son discours, la star de […] More