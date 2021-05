Chris Eubank Jr domine facilement Marcus Morrison

Dans un combat de poids moyen, Chris Eubank Jr. (30-2, 22 KO) a battu Marcus Morrison (23-4, 16 KO) en dix tours pour une victoire par décision unanime.

Les trois juges l’ont eu 98-92.

Pour Eubank, c’était sa première apparition sur le ring depuis un arrêt de deux tours en décembre 2019 de Matt Korobov en raison d’une blessure. C’était aussi le premier combat d’Eubank avec le nouvel entraîneur-chef, l’ancien champion de quatre divisions Roy Jones Jr.

Le combat a commencé à un rythme tactique, les deux boxeurs se sentant l’un l’autre. Dans le second, Eubank a commencé à travailler sur Morrison avec une série de coups durs. En fait, il a reculé et a laissé Morrison hors de la boucle.

Morrison était un peu plus de jeu dans le troisième avec quelques compteurs atterrissant bien à Eubank. Un rythme plus tactique dans la salle pour les deux. Ils échangeaient de gros coups dans le cinquième, Eubank faisant des dégâts. Le visage de Morrison était meurtri et son nez était cassé.

Dans le sixième, Eubank Jr. frappait Morrison contre les cordes avec de lourds coups de poing. Morrison était bouleversé et son visage s’effondrait. La fin était proche avec l’arbitre qui surveillait de près.

Eubank a continué à frapper Morrison au cours du septième round. Morrison essayait de récupérer pendant les huit pendant qu’Eubank faisait attention et se regardait. Il exploserait en grandes rafales pour renvoyer Morrison rapidement. Ils ont été échangés une fois de plus au cours de la neuvième, Eubank prenant bien les coups et atterrissant avec les meilleurs coups.

Ils ont échangé à nouveau des coups dans le 10 et Eubank a peut-être été bourdonné par un gros coup. Il a récupéré rapidement et est revenu avec des combinaisons rapides.