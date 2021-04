Chris Eubank Jr est prêt à parier £ 10k que Canelo Alvarez mettra KO Billy Joe Saunders et insiste sur le fait qu’il sait comment battre la superstar mexicaine livre pour livre

Chris Eubank Jr est convaincu que Canelo Alvarez éliminera Billy Joe Saunders dans leur combat d’unification des super-moyens – et est prêt à mettre son argent là où il est.

Le Britannique de 31 ans défiera la superstar mexicaine livre pour livre pour la suprématie dans la division 168 livres en mai au stade AT&T au Texas.

Chris Eubank et Billy Joe Saunders ont relancé leur guerre des mots

Saunders n’a jamais perdu en tant que professionnel, mais est un énorme outsider contre le champion du monde à quatre poids.

Bien que le gaucher lisse puisse bien poser des problèmes à Canelo, il est largement prévu que Saunders se décrochera au fur et à mesure que le combat progressera de la même manière que les compatriotes Amir Khan, Rocky Fielding et Callum Smith l’ont fait auparavant.

Eubank Jr est l’une des victoires les plus illustres sur le CV de Saunders après avoir conservé le titre britannique des poids moyens dans une affaire de grange en 2014 qui a parcouru la distance et propulsé les deux hommes vers de plus grandes choses.

L’ancien champion des poids moyens IBO revient lui-même sur le ring le 1er mai contre Marcus Morrison dans l’espoir d’attirer Gennady Golovkin dans une chute au poids moyen.

Mark Robinson / Salle de match

Saunders a le titre WBO des super-moyens et veut ajouter les bracelets WBC et WBA de Canelo à sa collection

Pourtant, le natif de Brighton ne donne pas beaucoup de chance à Saunders contre Canelo la semaine suivant son retour, insistant sur le fait qu’un KO est sur les cartes.

«Différents niveaux», a-t-il déclaré à talkSPORT. «Je n’ai pas vraiment l’impression que Saunders s’est amélioré depuis son dernier combat.

«Je pense que c’est le même gars. Je suis des niveaux et des niveaux supérieurs à ce que j’étais quand je suis entré pour la première fois sur le ring avec Saunders.

«J’ai l’impression qu’il est le même gars; ce type ne peut pas battre quelqu’un comme Canelo.

Eubank Jr ne s’est battu qu’une seule fois en deux ans depuis qu’il a battu James DeGale

«Quelqu’un qui va réussir contre Canelo, vous devez avoir un état d’esprit très différent, une approche très différente du boxeur moyen.

«Je ne pense pas que Saunders ait ce qu’il faut. J’ai ce qu’il faut, je connais le moyen de battre Canelo.

«Je suis sûr que j’aurai ma chance dans les deux prochaines années. Mais c’est un très mauvais combat pour Saunders et, si cela arrive, il va être assommé.

Après avoir dit à talkSPORT qu’il prévoyait d’imiter Floyd Mayweather et d’envoyer le Mexicain dans la nuit, Saunders est extrêmement confiant qu’il peut accomplir ce que certains considèrent comme une tâche impossible.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo a les titres WBA et WBC des super-moyens

Pourtant, Eubank Jr n’est pas non plus étranger aux extravagants et est même prêt à parier gros sur la façon dont le combat se terminera.

«Mince à rien, Saunders va se blesser», a-t-il ajouté. «Je vais miser 10 000 £ sur Canelo pour éliminer Saunders.

C’est ce que je pense qu’il va se passer; Je pense que Saunders va être éliminé.