Chris Eubank Jr est un véritable combattant, avec une fiche de 30-2 et malgré le nom célèbre et la tragédie familiale, il a toujours les yeux pour devenir champion du monde

Chris Eubank Jr, surperformant. Cela semble un verdict complètement en contradiction avec l’image du prétendant poids moyen : un boxeur beau, lissant et sûr de lui qui est entré dans le jeu de combat avec un nom qui garantissait une fanfare médiatique instantanée.

Beaucoup dans la boxe choisiraient d’autres étiquettes. Cuillère d’argent, peut-être ; délirant ou surestimé compte tenu de certaines des vantardises qui ont jailli de la bouche de son célèbre père. Mais ‘overachiever’ va vraiment comme un gant aussi.

Eubank Jr est en action à Wembley Arena

Eubank Snr est l'un des plus grands boxeurs britanniques de tous les temps

Regardez les choses sous cet angle : Eubank Jr – qui combat Anatoli Muratov samedi – est devenu professionnel il y a dix ans le mois prochain avec un piètre passé amateur comprenant 26 combats.

Comparez et contrastez avec James DeGale (un médaillé d’or olympique) ou George Groves (un double champion ABA), qu’Eubank Jr a tous deux combattu. Le record amateur d’Eubank Jr aux États-Unis est faible en comparaison.

Lorsqu’il est devenu pro et a commencé à accumuler des victoires contre Kirilas Psonko et Tadas Jonkus (un véritable nettoyage d’inconnus lituaniens de 160 livres), le verdict a été rapide. Le nom lui avait garanti du temps à la télévision, il avait l’air du rôle physiquement. Mais si Eubank Sr était tout simplement le meilleur, Eubank Jr était simplement un imposteur. Il ne pouvait pas boxer comme son père, il ne pouvait pas frapper comme son père, il serait exposé par le premier professionnel décent auquel il aurait été confronté.

Étant donné que c’étaient les attentes qui lui étaient imposées, Eubank Jr a largement dépassé les attentes. Sa première avancée sérieuse a été contre Billy Joe Saunders en 2014, pas seulement un gaucher habile, mais un olympien avec un pedigree professionnel et amateur bien supérieur à celui d’Eubank Jr. L’homme parfait pour dénoncer une prétendue fraude.

Saunders a remporté une victoire décisive à l'ExCel lorsqu'il a combattu Eubank Jr en 2014

Le combat ne s’est pas déroulé de cette façon. L’expérience et les compétences de Saunders ont été racontées au cours des six premiers tours, mais Eubank Jr a dominé la seconde moitié du combat. Le verdict – une décision partagée en faveur de Saunders par un point sur la carte d’un juge – n’aurait pas pu être plus étroit. Rétrospectivement, pousser un futur champion du monde des deux poids au bord de la défaite était tout sauf une exposition. En perdant son record invaincu, Eubank Jr a en fait prouvé que ses détracteurs avaient tort. Il n’était pas seulement une création médiatique. Il pouvait se battre.

Sans être cruel envers un jeune combattant avec beaucoup de temps pour apprendre et s’améliorer, il suffit de regarder Campbell Hatton – qui avait besoin d’une décision de cadeau pour « vaincre » le compagnon Sonni Martinez sur le undercard Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk – pour voir à quel point c’est difficile est pour un boxeur avec une expérience amateur limitée et un père célèbre pour atteindre le sommet.

Pour chaque Conor Benn (qui s’améliore vraiment rapidement), il y a une centaine de Ronald Hearns ou Shane Mosley Jrs: des boxeurs qui, tout simplement, si cela est compréhensible, ne parviennent même pas à remplir les chaussures de leur célèbre père.

Eubank Jr a 30-2 ans en tant que combattant professionnel

Selon ces normes, Eubank Jr – propriétaire d’un record de 30-2, challenger pour le titre mondial, ancien champion britannique des poids moyens avec des victoires sur des noms très respectables – a dépassé les attentes. Les classements indépendants de boxe transnationale le placent au neuvième rang des meilleurs poids moyens au monde et cela semble juste.

Les antécédents d’Eubank Jr ne sont pas aussi dorés qu’il n’y paraît, malgré l’école privée et la vaste maison familiale de Hove. Rappelant ses jours de combat de rue à l’adolescence, Eubank Jr a partagé la nature contradictoire de son éducation dans une interview en 2020.

“Cela n’avait aucun sens parce que je vivrais la vie de la rue, puis je rentrais chez moi dans un manoir de plusieurs millions de livres”, a-t-il déclaré à FightHub.

« Puis, le lendemain, j’enfilais ma cravate et mon costume et j’allais à l’école privée. Mais après cela, je suis retourné dans la rue.

Ce qui a suivi peu de temps après était encore plus étrange. Au milieu de l’adolescence, Chris Jr et son frère Sebastian ont été officiellement adoptés par Irene Hutton, une femme que Chris Eubank Senior avait rencontrée par hasard dans un salon d’hôtel. Ils ont tous deux quitté leur domicile familial pour vivre aux États-Unis. Les raisons invoquées varient de vouloir que le couple acquière la double nationalité à leur donner une chance d’améliorer leur carrière sportive. Mais de l’extérieur, cela semble un épisode bizarre et témoigne du fait que pour tous les avantages d’avoir un père réussi – bien qu’excentrique –, il doit y avoir aussi des défis.

Sebastian Eubank avec son père et sa famille

Bien plus difficile a été la mort tragique de Sebastian d’une crise cardiaque en juillet, quelques jours avant son 30e anniversaire et des mois après qu’il soit devenu père. Le choc, la douleur et le chagrin qu’Eubank Jr doit ressentir en perdant son jeune frère ne peuvent même pas être imaginés.

“Je n’ai pas pleuré depuis que j’ai 12 ans, hier j’ai pleuré toute la journée”, a tweeté Eubank Jr dans la foulée. “Je suis désolé de ne pas avoir pu surveiller tes arrières comme un grand frère est censé le faire.” Il a ensuite promis de traiter le fils nouveau-né de Sebastian “comme le mien” et a admis qu’il ne savait toujours pas comment il se sentirait sur le ring, se battant pour la première fois depuis la mort de son frère.

Au moins, cependant, Eubank Jr revient sur le ring. La frustration autour de la carrière de l’homme de 32 ans est que – alors qu’il a montré qu’il est plus qu’un simple travail de battage médiatique – cela a été décevant ces derniers temps.

Un boxeur avec son expérience amateur limitée a besoin d’autant de temps sur le ring que possible, pour apprendre et s’améliorer même jusqu’à la trentaine. Au lieu de cela, nous avons eu cinq combats en quatre ans sans aucun en 2020. Certes, la pandémie a joué un grand rôle, mais son échange d’entraîneurs, de promoteurs, d’endroit où il est basé et de formation, a créé l’aura d’une carrière décousue.

Eubank Jr pense qu'il est passé à un nouveau niveau avec Roy Jones Jr aidant sa formation

Se lier officiellement avec les Sauerlands plus tôt cette année était sans aucun doute une décision intelligente. Et, aussi dur que cela puisse paraître, se distancier professionnellement de l’influence de son père était sage et aurait probablement dû venir plus tôt.

La frustration est que la défaite d’Eubank Jr contre Groves, qui a reçu une évaluation mémorable de Naseem Hamed, a été suivie un an plus tard de sa meilleure victoire en carrière: une victoire dominante sur DeGale (bien qu’une version usée). Ce triomphe de 2019 aurait dû être la rampe de lancement pour Eubank Jr s’il voulait vraiment réaliser toutes ses ambitions déclarées, mais l’élan est au point mort.

Beaucoup prétendront qu’à 32 ans, Eubank Jr est tout simplement ce qu’il est maintenant, indépendamment de l’influence de Roy Jones Jr ou de tout autre entraîneur. Un spécimen physique formidable avec une excellente endurance, une résilience et des fondamentaux décents. Mais un boxeur qui peut rester coincé dans des schémas et qui aura du mal à prendre l’initiative contre la véritable élite de la division 160lb.

Même si tel est le cas, même si Eubank Jr ne réalise jamais toutes les prophéties qui l’entourent depuis une décennie, il a dépassé les attentes par rapport à ce que de nombreux initiés de la boxe attendaient. Il n’est peut-être pas un talent de niveau livre pour livre, il n’atteindra peut-être jamais le statut de n ° 1 dans sa catégorie de poids. Mais Chris Eubank Jr est un vrai combattant. Rien de faux là-dedans.

