Chris Eubank Jr fait un don de charité de 10000 £ après avoir remporté le pari sur Billy Joe Saunders pour perdre contre Saul ‘Canelo’ Alvarez

Chris Eubank Jr a fait don des 10000 £ qu’il a gagnés lors de la défaite de Billy Joe Saunders à Saul ‘Canelo’ Alvarez à une association caritative.

Nxt Gen s’était engagé à donner ses gains à une association caritative et après que Saunders ait dû se retirer sur son tabouret avant de sortir pour le huitième tour, Eubank Jr est resté fidèle à sa promesse.

Chris Eubank Jr – Instagram

Eubank Jr a célébré la défaite de son vieil ennemi en lui rapportant 10000 £

Le joueur de 31 ans a choisi de faire un don à Rockinghorse, une organisation caritative pour les enfants malades.

«J’étais ravi de pouvoir faire un don de 10 000 £ à Rockinghorse, car pour moi, il est extrêmement important de soutenir les organismes de bienfaisance près de chez moi», a déclaré Eubank Jr.

«Rockinghorse fait un travail incroyable et compte entièrement sur les dons pour fournir de l’équipement de sauvetage et un soutien aux bébés, enfants et jeunes malades dans tout le Sussex. Ce don est le début d’un engagement à long terme de ma part pour soutenir Rockinghorse. »

Eubank Jr s’est délecté de la défaite de Saunders face à Canelo et a depuis suggéré qu’il était l’homme pour finalement réussir là où sept autres Britanniques ont échoué.

Malgré sa jubilation, le don d’Eubank Jr est un geste incroyable et un Rockinghorse lui en est très reconnaissant.

Janella Merritt, responsable de la collecte de fonds pour Rockinghorse, a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants à Chris d’avoir fait un don aussi généreux à la Rockinghorse Children’s Charity.

«Être en mesure de financer tout cet équipement fera une telle différence dans l’expérience de centaines d’enfants malades traités à l’hôpital pour enfants Royal Alexandra et à l’unité des bébés Trevor Mann à Brighton.

«Un séjour à l’hôpital peut être une période inquiétante pour les enfants et leurs familles, mais grâce à ce don incroyable, leurs visites seront beaucoup plus confortables.»

Eubank Jr a boxé pour la dernière fois au début du mois quand il a battu Marcus Maddison, mais le mauvais sang avec Saunders remonte à sa défaite de 2014 aux mains de l’ancien champion des super-moyens WBO.

Mark Robinson / Salle de match

Eubank Jr a gagné avec style

Saunders prendra un peu de temps alors qu’il se remettra des trois os cassés sur son visage après la défaite de Canelo et, par conséquent, une confrontation nationale avec Eubank Jr ne se produira pas de sitôt.

Alvarez veut ensuite le champion des super-moyens IBF Caleb Plant afin qu’il puisse unifier la division.Eubank Jr devra donc se tenir occupé avant de se battre.

Saunders a battu Eubank Jr en 2014