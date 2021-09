Chris Eubank Jr insiste sur le fait que le héros Evander Holyfield « n’aurait pas dû être sur le ring » pour la défaite de Vitor Belfort

Chris Eubank Jr admet qu’il était difficile de voir son héros Evander Holyfield se faire détruire par Vitor Belfort samedi soir.

Dans un combat controversé, le légendaire champion Holyfield est revenu sur le ring à l’âge de 58 ans, affrontant la star du MMA Belfort lors d’un match de boxe organisé par Triller.

Le combat était une montre difficile

Holyfield était autrefois un grand champion

Holyfield a remplacé Oscar De La Hoya avec un préavis de deux semaines – et les craintes pour la sécurité de la légende des poids lourds ont été confirmées lorsque Belfort, 44 ans, l’a arrêté au premier tour.

L’Américain a été terrassé par le combattant brésilien actif, puis a reçu un barrage de coups de poing avant que l’arbitre n’appelle correctement l’arrêt.

Holyfield est devenu la dernière légende à revenir ces derniers mois, suivant les traces de ses collègues icônes Roy Jones Jr et Mike Tyson, qui se sont affrontés l’année dernière, tandis que David Haye était sur la même carte le week-end dernier.

Les organisateurs Triller ont également été en grande partie responsables de la scène de boxe YouTube qui a donné naissance à des sensations Internet comme Jake Paul et KSI en tant que combattants professionnels.

Alors qu’Eubank Jr n’a aucun problème avec cette nouvelle forme de divertissement – ​​la star britannique des poids moyens insiste sur le fait que opposer d’anciens boxeurs aux spécialistes actuels du combat représente un pas de trop.

Eubank Jr a donné son point de vue sur le combat de Holyfield

“C’était dommage”, a déclaré Eubank Jr à talkSPORT. « Vous avez une légende, une icône dans le sport, il n’aurait pas dû être sur le ring.

«C’est une chose d’avoir Roy Jones Jr et Mike Tyson sur le ring qui se battent, mais vous ne pouvez pas avoir un gars de cet âge qui combat un athlète comme Vitor Belfort – qui est un combattant actif de MMA et un bon à ça.

«S’il entre et le fait avec Roy Jones Jr ou Mike Tyson, alors ça va. Mais pas avec des combattants actifs. C’était un mauvais coup et j’espère qu’il ne fera plus rien de tel, car c’est une légende et un de mes héros et ce n’était pas génial à voir.

“La boxe prend une nouvelle direction”, a ajouté Eubank Jr. « Non pas que la vieille école ne soit pas là, car elle l’est et elle le sera toujours.

“Ces YouTubers montent sur le ring et se battent, KSI a récemment signé avec mes promoteurs. Qui sait, peut-être serons-nous un jour sur la même facture.

Jones Jr et Tyson se sont battus pour un tirage au sort officieux en novembre 2020

Paul est maintenant 4-0 depuis qu’il est devenu boxeur professionnel

«C’est du divertissement, ils apportent un nombre énorme que vous ne pouvez tout simplement pas nier.

«Ce qui suit, ces gars-là incitent les gens à se connecter. Ils ont des yeux sur la boxe qui n’étaient pas sur la boxe auparavant. De cette façon, ce n’est pas une mauvaise chose et je le respecte.

« Et ils se battent. Vous avez beaucoup de critiques de fauteuils disant que ce n’est pas bon pour le sport et que c’est dégoûtant. Mais ils montent sur le ring, frappent et se font donner des coups de poing devant des millions de personnes.

“Cela prend des couilles, du cœur et du courage que 99% de la population n’ont pas, y compris les gens qui disent qu’ils ne devraient pas le faire.”