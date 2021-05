Chris Eubank Jr montre la preuve d’un pari de 10000 £ sur le combat Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders et promet de faire don de ses gains à une association caritative

Chris Eubank Jr a soutenu Canelo Alvarez pour battre Billy Joe Saunders au Texas samedi soir – et il a mis son argent là où il était.

Le combattant britannique vise à faire quelque chose que seul Floyd Mayweather a fait auparavant, et qui a battu Canelo.

Salle de match

Saul ‘Canelo’ Alvarez et Billy Joe Saunders s’affrontent ce week-end au Texas

Amir Khan, Callum Smith et Liam Smith font partie des six Britanniques qui ont tenté, et échoué, de remporter la victoire sur le Mexicain.

Le joueur de 30 ans est le grand favori pour gagner pour la 56e fois de sa carrière, après avoir perdu une fois et nul deux autres combats.

Eubank Jr, qui a battu Marcus Morrison lors de la sous-carte Derek Chisora ​​vs Joseph Parker samedi, a fourni la preuve d’un pari de 10000 £ qu’il a placé sur le combat à venir.

Mark Robinson / Salle de match

Eubank Jr a gagné avec style le week-end dernier en battant Marcus Morrison

Il a écrit sur Twitter: «Le pari a été placé! Billy Schmoe Saunders sera nettoyé par Canelo Alvarez ce samedi. Oh… et les 10 km que je vais gagner iront tous à des œuvres caritatives. “

Le pari a été placé! Billy Schmoe Saunders sera nettoyé par Canelo Alvarez ce samedi. Oh… et les 10 km que je vais gagner iront tous à des œuvres caritatives 💸💸 pic.twitter.com/QjEYKbB6Mz – Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 4 mai 2021

C’est si le combat se poursuit ce week-end alors qu’un différend sur la taille de l’anneau gronde.

Canelo voulait initialement une version de 18 pieds, tandis que Saunders espérait un équivalent de 24 pieds.

On s’attend à ce que le Britannique insaisissable tente d’utiliser ses compétences et ses mouvements pour vaincre le roi livre pour livre, mais il aura besoin d’autant d’espace que possible pour éviter son assaut.

Canelo et Saunders se rencontreront pour trois des quatre titres des super-moyens

Canelo a accepté de monter 20 pieds, tandis que Saunders est tombé à 22 pieds, mais personne n’est actuellement prêt à bouger davantage.

Le père de Saunders, Tom, a affirmé que le combat était terminé à cause du différend lorsque le Britannique ne s’était pas présenté pour son premier affrontement de la semaine de combat.

Canelo, cependant, est catégorique que le combat se poursuivra.

Il a dit: «Je me fiche de la taille de la bague, je vais juste y aller et faire mon travail. Ce n’est pas la seule excuse qu’il a eue, il a eu plein d’excuses… Il doit se battre samedi. Le combat va avoir lieu, ce n’est pas un problème.