Chris Eubank Jr propose de signer plus de micro-ondes et appelle Billy Joe Saunders un « rat » après sa victoire à Newcastle, le favori à domicile Savannah Marshall passe à la victoire, Hughie Fury gagne par arrêt alors qu’il envisage le combat pour le titre mondial

Chris Eubank Jr était dans une forme espiègle après avoir scellé une victoire par arrêt contre Wanik Awdijan.

Le combat à Newcastle a été brutalement interrompu après cinq rounds, l’Arménien s’étant retiré en raison de sa côte cassée par un tir au corps d’Eubank Jr.

.

Les coups au corps se sont avérés trop durs pour l’Arménien

Eubank Jr voulait avoir plus de tours à son actif

Eubank Jr a semblé déçu alors que sa victoire était confirmée, admettant qu’il voulait faire plus de spectacle aux fans de Newcastle.

Après le combat, il a fait une référence hilarante au moment où il a signé le micro-ondes d’un fan plus tôt cette semaine.

Il a déclaré : « J’adore Newcastle, c’est toujours un plaisir de venir ici. Si l’un d’entre vous a un micro-ondes, vous voulez que je le signe, je serai dehors avec mon stylo prêt !

Twitter

Eubank Jr a signé le micro-ondes. Oui vraiment!

Quelle est la prochaine étape pour Eubank Jr ? Il a décrit ses intentions de combattre les grands noms avec un combat avec Liam Williams vanté.

Il n’a pas non plus pu s’empêcher d’avoir un pop chez son rival de longue date Billy Joe Saunders.

À propos de qui il veut combattre ensuite, Eubank Jr a ajouté : « Quiconque a un titre mondial, tout ce que les fans veulent me voir combattre…

« Un gars qui revient sans cesse est Liam Williams, tout le monde semble vouloir ce combat pour moi, donc c’est une option.

.

Saunders a battu Eubank lors de leur rencontre en 2014

« Vous avez ce rat Saunders qui court partout, il veut me combattre pendant cinq millions [£5million].

« Les options sont infinies. Tout ce que je sais, à partir de décembre, les grands noms, ça va être un sacré 12 mois.

La foule de Newcastle a également eu droit à la favorite de la maison, Savannah Marshall, qui a remporté la victoire sur Lolita Muzeya.

Marshall est venu en courant pour gagner par KO technique au deuxième tour – son septième KO consécutif.

.

C’était à peine un concours avec Marshall de loin supérieur

Il a depuis été révélé que Marshall combattra Claressa Shields le 11 décembre et l’Américaine a averti qu’elle offrirait beaucoup plus que ce que Muzeya a fait.

Un Marshall provocateur a répondu : « Claressa Shields n’a pas pu tenir deux rounds avec moi !

Il y a également eu du succès pour Hughie Fury, qui est sorti victorieux alors que son adversaire s’est retiré blessé au cinquième tour.

Fury, cousin du champion des poids lourds WBC Tyson Fury, a gagné après que Christian Hammer se soit retiré avec une blessure au biceps.

.

C’était un combat compétitif avant que Hammer ne se retire

C’est une autre étape vers un titre mondial souhaité pour Fury, qui a déclaré à talkSPORT plus tôt cette semaine qu’il gagnerait un champion du monde.

Le poids lourd a déclaré: «Tout ce que je sais, c’est que je vais être champion du monde, je ne m’arrêterai pas avant d’y être.

«J’ai une bonne équipe derrière moi… J’ai la plate-forme de Sky Sports, qui, je crois, est la plus grande plate-forme de boxe. Avoir la bonne équipe me donnera les bons combats et me mènera au sommet.

« Vous n’êtes qu’à deux combats et vous êtes de retour au sommet. »