Chris Eubank Jr rend son verdict sur la défaite d’Anthony Joshua face à Oleksandr Usyk, révèle ses propres plans pour le titre mondial et veut une revanche de Billy Joe Saunders

Chris Eubank Jr pense qu’Anthony Joshua reviendra plus fort pour son match revanche avec Oleksandr Usyk et a fait le point sur ses propres plans pour se battre pour un titre mondial.

Le poids lourd britannique Joshua a perdu ses titres mondiaux pour la deuxième fois alors qu’Usyk le battait aux points au Tottenham Hotspur Stadium.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a perdu aux points contre Usyk samedi

Il y avait une clause de revanche dans le contrat, donc AJ aura une chance de récupérer ces ceintures.

Le joueur de 31 ans a été surclassé par l’Ukrainien et Eubank Jr a déclaré qu’un changement de tactique était absolument nécessaire.

S’adressant à talkSPORT Breakfast, il a déclaré: «Je suis sûr qu’il fera très certainement les choses différemment lors du match revanche. Il doit le faire sinon il perdra à nouveau.

« Il ne recevait pas les bons conseils. Il aurait dû être envoyé là-bas à la guerre. Il aurait dû recevoir le cri de guerre et lui dire qu’il était sur les cartes et qu’il avait besoin d’assommer ce type.

«C’était le cas à partir du cinquième, sixième, septième tour. Il était à terre et avait besoin de sortir ce gars. Ce n’était pas vraiment l’état d’esprit qu’il avait.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua a été surclassé par Usyk au Tottenham Hotspur Stadium

«Évidemment, chaque homme a son propre plan de match et vous ne pouvez pas dire ce qui aurait dû être fait et ce qui aurait pu être fait, mais pour moi personnellement, je pense qu’un feu aurait dû être allumé un peu plus sous lui.

“Je suis sûr qu’il récupérera et reviendra plus fort dans le match revanche à coup sûr.”

Eubank Jr se bat ce week-end contre Anatoli Muratov, avec un commentaire de cet affrontement en direct sur talkSPORT.

Le combattant 30-2 veut boxer pour des titres mondiaux et contre les plus grands noms du sport et prévoit de le faire au cours des six prochains mois.

L’une de ses cibles est un match revanche avec Billy Joe Saunders, qui a battu Eubank Jr en 2014.

Il a déclaré à talkSPORT : « N’importe quel champion du monde ou n’importe quel grand nom. Le combat de Billy Joe Saunders sera toujours une option s’il peut être fait.

GETTY

La mission d’Eubank Jr de remporter un titre mondial sera diffusée en direct sur talkSPORT avec son prochain adversaire étant l’Allemand Muratov

« Vous avez (Jermall) Charlo, Demetrius Andrade, (Gennady) Golovkin. Au niveau national, Liam Williams et il y a beaucoup d’options pour moi.

« C’est juste le chemin que je veux prendre.

« Est-ce que ça va être difficile ? Cela ne devrait pas être. S’il rend les choses difficiles, ce sera le cas, mais il n’a pas vraiment d’autres options et il dit qu’il veut se battre.

« S’il est sérieux à ce sujet, alors cela devrait être fait. Le temps nous le dira, mais le combat aura lieu. 100 pourcent.”

Il a poursuivi : « Je suis toujours à la recherche de cette chance pour le titre mondial. Le chemin, surtout maintenant que j’ai Sky Sports derrière moi, est tracé.

« Au cours des six prochains mois, je me battrai pour un titre mondial et j’ai progressé. J’ai combattu beaucoup de bons gars.

« Les gens aiment dire ‘à chaque fois que vous progressez, vous perdez’. Le combat de Saunders était une décision partagée, très tôt dans ma carrière et cela aurait pu aller dans les deux sens.

Ed Mulholland/Salle de match

Le combat le plus récent de Saunders était une défaite contre Canelo

«J’ai combattu de bons combattants très expérimentés, qu’ils soient dans la fleur de l’âge ou non, vous devez toujours y aller et le faire.

« C’est facile pour les gens de dire ça, mais en fin de compte, j’ai eu une carrière formidable. J’ai apposé mon nom sur le sport et j’ai gagné beaucoup d’argent.

“J’ai fait beaucoup de choses dans mes 32 combats que la plupart des combattants n’ont pas fait.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici