Chris Eubank Jr révèle un plan de match agressif qu’il utiliserait contre Canelo Alvarez s’ils se battaient un jour et se dit “ surpris ” par la performance contre Billy Joe Saunders

Chris Eubank Jr a déclaré à talkSPORT qu’il combattrait le feu par le feu s’il se faisait tirer dessus sur Canelo Alvarez dans un proche avenir.

Le candidat britannique est récemment revenu sur le ring avec une victoire sur Marcus Morrison et cible l’élite des poids moyens et super-moyens.

Stéphanie Trapp / SHOWTIME

Eubank Jr a le bibelot WBA “ intérimaire ” à 160 lb, mais a également combattu auparavant à 168 lb

Le champion unifié actuel à 168 livres est le roi Canelo, livre pour livre.

Beaucoup le considèrent comme imbattable à l’heure actuelle, mais Eubank Jr est catégorique sur le fait qu’il pourrait résoudre le casse-tête mexicain.

Eubank Jr a déclaré à Fight Night sur talkSPORT: «La seule façon de le battre – vous ne le battrez pas aux points parce qu’il est une puissance.

«Je ne sais pas pourquoi tu essaierais d’aller aux points de toute façon parce que ça va être difficile d’obtenir une décision.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Canelo est le champion des super-moyens WBA, WBC et WBO

«Tu veux vraiment lui apporter ça, tu veux lui faire du mal, tu veux obtenir son respect pour qu’il arrête d’essayer de se charger de toi.

«Et ces gars-là dansent autour du ring en essayant de s’éloigner de lui pendant 12 rounds, je ne comprends pas.

«Mon plan de match serait de mener le combat contre lui, d’être autant un animal que lui pour eux et d’être le même pour lui.

“Voyez comment il tient le coup, il est juste habitué à ce que les gars fuient.”

Mark Robinson / Salle de match

Eubank Jr aurait l’intention d’être agressif contre Canelo

Eubank Jr a regardé joyeusement son vieil ennemi Billy Joe Saunders être arrêté par le Mexicain le 8 mai.

Il a réfléchi: «Canelo était vraiment, j’étais en fait surpris du peu qu’il faisait.

«J’avais l’impression que s’il l’avait pressé plus tôt, il l’aurait sorti de leur plus tôt.

«Il était heureux de marcher en avant, de temps en temps, de faire de beaux clichés nets, puis de regarder ce qu’il avait fait et de laisser Billy danser et s’enfuir.

«Puis il est revenu et finalement il l’a juste rattrapé.

Canelo a fracturé l’orbite de Saunders et il n’est pas sorti pour la neuvième manche

«Ce n’était pas une excellente performance, il est très actif, très fort, mais oui, il a rattrapé Billy avec un tir en huitième.

«Il avait essayé de décrocher ce coup de poing dès le départ. Dès qu’il a atterri quelque chose de propre, Saunders ne voulait plus et il a démissionné …

«Je pense qu’il savait qu’il contrôlait depuis le premier tour, il n’a jamais eu de soucis.

«Le gars a réservé le jour de son mariage pendant une semaine après le combat, avant que le combat ne se produise.

«Alors il savait que rien ne lui arriverait. Il était confiant.

«Si quelque chose je suppose qu’il voulait juste plus de temps d’antenne, il voulait donner aux fans plus à regarder, alors il a laissé Saunders courir autour du ring un peu plus longtemps qu’il n’aurait dû.

«Quand il a décidé de le lui mettre, c’était tout. Le premier coup de poing qu’il a atterri, il était hors de là.

«J’ai dit qu’avant le combat, j’ai dit que cela arriverait. Il y allait comme agneau sacrificiel, c’est ce que j’ai dit.