Chris Eubank Jr, “ sans classe ”, critiqué pour sa réaction “ enfantine ” à l’arrêt de Billy Joe Saunders par Canelo

Simon Jordan a critiqué Chris Eubank Jr pour son comportement «sournois» à la suite de la défaite de Billy Joe Saunders face au grand Saul «Canelo» Alvarez.

Le Britannique a abandonné son titre mondial WBO des super-moyens lors d’un combat d’unification samedi soir à Dallas, au Texas.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Billy Joe Saunders s’est retrouvé avec de multiples fractures autour de son orbite droite

Avant d’être arrêté à la fin du huitième round, Saunders boxait bien et utilisait sa position de gaucher lisse pour exaspérer et, parfois, dérouter le Mexicain.

Cependant, un uppercut droit écrasant a fracturé plusieurs os autour de son orbite et l’a obligé à subir une intervention chirurgicale immédiate pour potentiellement sauver sa vue, sans parler de sa carrière.

Pour aggraver les choses, les tableaux de bord officiels au moment de l’arrêt reflètent durement ce qui était une performance courageuse du Britannique sur le sol étranger – il était en baisse de manière convaincante sur les trois cartes du juge.

On dit que Saunders a empoché 8 millions de dollars (5,6 millions de livres sterling) dans le combat lui-même, mais l’argent n’a jamais été important.

Chris Eubank Jr – Instagram

Eubank Jr a célébré la défaite de son vieil ennemi après avoir parié 10000 £

Alors que le joueur de 31 ans chassait la grandeur, l’ancien ennemi Eubank Jr se moquait de lui depuis la maison et récupérait ses gains de l’arrêt.

L’homme de Brighton partage une rivalité amère avec son compatriote britannique, qui l’a battu lors de leur rencontre en 2014 et a vraiment apprécié de le voir perdre pour la première fois.

Eubank Jr a demandé à un ami de filmer sa réaction à l’arrêt alors qu’il riait bruyamment.

Il a qualifié son rival de «wetbag» et a célébré avec ses copains.

Chris Eubank Jr publie en direct la réaction de l’arrêt de Canelo Alvarez contre Billy Joe Saunders

Avant le combat, Eubank Jr a révélé à talkSPORT qu’il avait misé 10000 £ sur un arrêt de Canelo – un résultat qui l’a vu doubler son argent.

Pourtant, Jordan a clairement indiqué que les actions d’Eubank Jr étaient pleinement déplorables et pense qu’il y avait une arrière-pensée à ses actions.

«Je pense que c’était puéril», a déclaré Jordan sur «One-to-One». «Je pensais que c’était sournois, je pensais que c’était puéril et probablement les dix mille dollars sur lesquels il pariait n’étaient même pas son propre argent.

«Écoutez, Billy Joe Saunders s’est ouvert à ce genre d’observation à cause des commentaires qu’il a faits à propos de Daniel Dubois et du fait qu’il devrait être exécuté sur son bouclier.

Saunders sera absent pendant longtemps en raison de sa blessure, et certains pensent qu’il ne se battra peut-être plus

«Je pense qu’il y a un argument à faire valoir qu’il l’était; Mark Tibbs est un entraîneur brillant et il a fait pour Billy Joe Saunders ce que les entraîneurs de Daniel Dubois n’ont peut-être pas fait, c’est-à-dire le sortir de la ligne de tir pour qu’il ne semble pas que le combattant ait pris la décision.

Chez Daniel Dubois, on aurait dit qu’il avait pris la décision, alors qu’en réalité son entraîneur aurait dû le faire pour lui.

«Je pensais qu’Eubank était sans classe, je ne suis pas non plus un grand admirateur de son père, mais par définition, c’est un bon combattant.

«Mais je pense qu’il n’est pas nécessaire de ridiculiser quelqu’un de cette façon. Je pense que Billy Joe Saunders a été très bon dans ce combat et je pense que dans les tours cinq, six et sept, il a réalisé une performance qui a donné à Canelo – parfois – l’air un peu piéton.

Eubank et Saunders se sont rencontrés pour la première fois en 2014 lorsqu’ils se sont battus pour le titre britannique des poids moyens

«Mais là encore, Canelo Alvarez est un combattant d’élite et a rattrapé Billy Joe Saunders à la fin. J’ai donc pensé que c’était médiocre de la part de Chris Eubank.

«Mais Billy Joe Saunders l’a déjà battu une fois, donc l’argument selon lequel ils doivent se battre à nouveau, c’est peut-être ce qu’était le programme d’Eubank. Je vais appâter et je vais aggraver et je serai un peu sarcastique et peut-être que je vais avoir une autre bouchée de la cerise.