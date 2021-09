Chris Eubank Jr savoure que Roy Jones Jr vive avec lui alors qu’il acquiert les connaissances d’un homme qui a partagé le ring avec des grands, dont Mike Tyson et Joe Calzaghe avant le prochain combat

Chris Eubank Jr a révélé que Roy Jones Jr restait avec lui au Royaume-Uni alors qu’il se prépare pour son combat ce week-end.

Le combattant 30-2 affronte Anatoli Muratov à la Wembley Arena après que son adversaire d’origine a dû se retirer après avoir été testé positif pour le coronavirus – avec un commentaire de cet affrontement en direct sur talkSPORT.

Eubank Jr a 30-2 ans en tant que combattant professionnel

Eubank Jr travaille avec le boxeur légendaire depuis 18 mois et a passé plus d’un an à vivre avec lui pendant la pandémie de coronavirus.

Jones Jr a vécu à Brighton avec le joueur de 32 ans en préparation de ce combat.

S’adressant à talkSPORT, Eubank a déclaré: «Nous sommes maintenant ensemble à Londres. Nous sommes ensemble depuis deux semaines, il habite chez moi à Brighton.

« Les connaissances, les conseils, les conseils et la formation qu’il m’a fait suivre et qu’il m’a donné ont été inestimables.

« C’est une bénédiction que je l’ai rencontré. Je l’ai rencontré il y a un an et demi maintenant et je suis avec lui depuis et j’ai beaucoup appris.

Télévision IFL

Chris Eubank Jr aime travailler aux côtés de son dernier entraîneur Roy Jones Jr

Jones Jr a détenu plusieurs titres mondiaux dans quatre catégories de poids et a terminé sa carrière professionnelle 66-9.

Plus récemment, il est sorti de sa retraite pour un combat d’exhibition avec Mike Tyson, qui a été déclaré nul après huit tours.

Eubank Jr a expliqué qu’il apprend beaucoup de son entraîneur, mais n’essaie pas de l’imiter.

Il a dit : « J’apprends. J’apprends d’un nouvel entraîneur et c’est une légende. J’absorbe autant que je peux et absorbe autant d’informations et d’informations que possible. Je l’utilise et j’essaie de l’utiliser.

«Je n’essaie pas d’imiter, je n’essaie pas d’être quelqu’un que je ne suis pas. Quand vous faites cela, vous allez être découvert et vous allez être blessé. Vous devez faire ce qui vous vient naturellement.

Joe Scarnici / Triller

‘Iron Mike’ et Jones Jr se sont affrontés en novembre dans un combat d’exhibition

« Les choses que Roy m’enseigne me viennent naturellement, nous avons la même capacité athlétique et je mets en œuvre les choses qu’il me dit de faire.

“J’ai l’impression que tout ce qu’il m’a montré et appris a été bénéfique.”

