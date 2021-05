Chris Eubank Jr se moque de Billy Joe Saunders et célèbre le moment où son rival est arrêté par Canelo alors qu’il remporte un pari de 10000 £

Chris Eubank Jr a éclaté de rire lorsque Billy Joe Saunders a été arrêté par Canelo samedi soir, un résultat qui lui a valu 10000 £.

L’homme de Brighton partage une rivalité amère avec son compatriote britannique, qui l’a battu en 2014 et a vraiment apprécié de le voir perdre pour la première fois.

Chris Eubank Jr – Instagram

Eubank Jr a célébré la défaite de son vieil ennemi en lui rapportant 10000 £

DAZN

Saunders a subi une fracture de l’os orbitaire présumé

Le combat a commencé positivement pour Canelo, qui était le plus actif du couple dès le début.

Il a confondu Saunders avec des feintes avant de marteler la maison en racontant des coups de corps.

Cependant, le Britannique a ensuite pris l’élan et semblait commencer à gagner lui-même des manches.

Sa production a augmenté et il avait de plus en plus de succès jusqu’au huitième et dernier tour.

Dans cette session, Saunders a reculé après avoir été attrapé avec un gros contre-uppercut droit, qui a causé de graves lésions oculaires, et il a juste survécu au round avant que son corner ne mette fin au combat.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo est toujours le roi livre pour livre

Eubank Jr a demandé à un ami de filmer sa réaction à l’arrêt alors qu’il riait bruyamment.

Il a qualifié son rival de «wetbag» et a célébré avec ses copains.

Avant le combat, Eubank Jr a révélé à talkSPORT qu’il avait misé 10000 £ sur un arrêt de Canelo – un résultat qui l’a vu doubler son argent.

Dans l’ensemble, ce fut une soirée réussie pour le joueur de 31 ans, qui a tweeté: «Canelo si vous voulez qu’un Britannique vous donne un vrai combat… je suis prêt et j’attends.»

Le pari a été placé! Billy Schmoe Saunders sera nettoyé par Canelo Alvarez ce samedi. Oh… et les 10 km que je vais gagner iront tous à des œuvres caritatives 💸💸 pic.twitter.com/QjEYKbB6Mz – Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 4 mai 2021