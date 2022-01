Chris Eubank Jr vs Liam Williams date: heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment suivre

L’affrontement de Chris Eubank Jr avec Liam Williams est à nouveau dans l’air alors que les rivaux des poids moyens attendent de s’affronter.

Le combat devait initialement avoir lieu à la mi-décembre, mais Williams a dû se retirer en raison d’une blessure à l’épaule.

.

Chris Eubank Jr devra attendre pour affronter Liam Williams

Une nouvelle date a été fixée pour leur affrontement avec le samedi 29 janvier mis à l’agenda.

Mais le combat est à nouveau suspendu après l’annonce que le British Boxing Board of Control a suspendu toute la boxe britannique pour le mois de janvier.

Comme les années précédentes, l’augmentation des cas de COVID a suscité des inquiétudes et, sur les conseils de leur panel médical, le BBBofC a décidé d’annuler tous les combats ce mois-ci.

Eubank Jr vs Williams fait partie des plus grosses victimes et ils attendent à nouveau des nouvelles du moment où ils pourraient s’affronter.

Eubank Jr contre Williams : date et heure de début

Le concours des poids moyens de 12 rondes devait avoir lieu à la Motorpoint Arena de Cardiff.

C’est maintenant terminé et le combat sera réorganisé pour la troisième fois – probablement début février.

Il est possible qu’il soit déplacé vers une juridiction différente en dehors du Royaume-Uni afin qu’il puisse avoir lieu plus tôt.

.

Le combat d’Eubank Jr a été annulé à la fin du mois dernier Eubank Jr contre Williams: Undercard

Plus à venir

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Chris Eubank Jr contre Liam WilliamsClaressa Shields contre Ema Kozin – pour les titres des poids moyens WBC, WBA et IBF Eubank Jr contre Williams : Qu’est-ce qui a été dit ?

L’ancien champion IBO des super-moyens Eubank Jr a battu Wanik Awdijan en octobre pour porter son record à 31 et deux.

Le gallois Williams, quant à lui, a été battu par Demetrius Andrade lors de leur affrontement pour le titre des poids moyens WBO en avril dernier.

Kalle Sauerland, promoteur d’Eubank Jr, Wasserman : « Chris Eubank Jr contre Liam Williams est le plus gros combat de la boxe britannique en ce moment.

«Il y a une véritable mésentente entre eux, et leur rivalité ne fera que s’intensifier à mesure que nous nous rapprochons de la nuit des combats.

« C’est le match que tout le monde attendait de voir. L’ambiance à Cardiff va être incroyable lorsque ces deux guerriers se retrouveront enfin au centre du ring pour régler leurs différends.