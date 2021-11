Chris Eubank-Liam Williams et Claressa Shields, le 11 décembre à Cardiff

Boxxer cela continue de montrer qu’il y avait de la place au Royaume-Uni pour un nouveau promoteur qui a très bien fait les choses.

Le 11 décembre, le jeune promoteur du non moins imberbe Ben Shalom propose une grande soirée à Cardiff (Pays de Galles), avec un combat domestique certes spectaculaire, montrant qu’il n’y a pas besoin d’avoir un titre en lice pour gérer les procès que veulent les fans. . Chris Eubank Jr (31-2, 23 KO) et liam williams (23-3-1, 18 KO) jouera un affrontement entre deux des meilleurs poids moyens britanniques de ces derniers temps, un véritable match à la croisée des chemins pour les deux (32 ans d’Eubank et 29 de Williams), après les rivaux insignifiants de l’un et la récente défaite de l’autre en Coupe du monde.

Dans le même gala, Boucliers Claressa (11-0, 2 KO) fera ses débuts sur le sol britannique en risquant ses titres des poids moyens contre la Slovène également invaincue Ema Kozin (21-0-1, 11 KO). Savannah Marshall devait également assister à l’événement pour « réchauffer » une confrontation avec Shields en 2022, une proposition spectaculaire, mais Marshall a été blessé lors de la préparation de son rendez-vous.